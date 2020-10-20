Місця сили. «Гетьманська столиця» у Батурині плекає козачий дух України

Перлиною і життєдайним духовним джерелом України без перебільшення є Національний історико-культурний заповідник «Гетьманська столиця». Запорізькі журналісти у гурті із колегами з Донецької та Луганської областей побували тут із прес-туром, що відбувся у рамках проекту Українського кризового медіа-центру «Сучасні регіональні медіа – запорука якості у медіакомпетентній демократичній Україні», який реалізує Український кризовий медіа-центр за фінансової підтримки Міністерства іноземних справ Норвегії в особі Посольства Королівства Норвегії в Києві.
Тут збережені безцінні пам’ятки історії, архітектури, культури, археології і природи: палацово-парковий ансамбль К.Розумовського, Будинок генерального судді В.Кочубея, Музей археології Батурина, Воскресенська церква-усипальниця гетьмана К.Розумовського, парк «Кочубеївський», Миколо-Крупицький монастир, Цитадель Батуринської фортеці, Пам’ятник жертвам Батуринської трагедії 1708 року.
Завдяки багаторічним археологічним дослідженням на території Батурина розгадано багато таємниць, що приховувала ця героїчна земля, але ще чимало є й таких, які ще очікують на своїх дослідників.
Архітектурно-меморіальний комплекс «Цитадель Батуринської фортеці», відтворений у 2008р., яскраво ілюструє вигляд найбільш укріпленої частини міської фортеці 1669-1708 рр. Тут слід зауважити, що автори і майстри комплексу, працюючи над його зведенням, за основу взяли досвід своїх колег, які створили історико-архітектурний комплекс «Запорозька січ» на острові Хортиця. Авторка цих рядків свого часу була безпосередньо залучена у процес передачі їм візуальних матеріалів зі славетної Хортиці. Будучи працівницею прес-служби Запорізької ОДА за дорученням очільника області підготувала портфоліо стилізованих козацьких об’єктів на Хортиці для батуринський митців-реставраторів. Тож тепер на власні очі пересвідчилась, яку прекрасну реалізацію запорізький досвід набув у Батурині. Дерев’яні захисні мури цитаделі хоч і віддалено, але нагадують Січ на Хортиці.
Гетьманський будинок репрезентує реалії мурованої архітектури другої половини ХVІІ ст., а також інтер’єри цього будинку, естетичні смаки перших батуринських гетьманів – Дем’яна Ігнатовича, Івана Самойловича та Івана Мазепи. У Гетьманському будинку Батуринського заповідника встановлено воскові фігури семи українських гетьманів: Івана Мазепи, Пилипа Орлика, Дем’яна Ігнатовича (Многогрішного), Івана Самойловича, Петра Дорошенка, Богдана Хмельницького та Івана Виговського. Образи українських гетьманів у повний зріст на основі досліджень відтворили фахівці київського музею воскових фігур під керівництвом Олексія Сажина. Реконструкцію одягу зробив відомий спеціаліст з історії українського костюма Руслан Прорва.
Важливим об’єктом Цитаделі є замкова дерев’яна церква Воскресіння Господнього, яка фактично є усипальницею героїв Батуринської оборони 1708 р., останки яких знайшли вічний спокій в її крипті. В церкві екскурсанти можуть помолитися за упокій душ невинно убієнних батуринців, запалити свічку пам’яті. З підвального приміщення церкви йде підземний хід, відтворений на автентичному місці, що досліджене археологами в травні 2008 року.
Побуваєш у Батуринсткій цитаделі – укріпиш свій козацький дух!
Наталя Зворигіна