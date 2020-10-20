Вчені: вагітні жінки часто недооцінюють шкоду електронних сигарет

Останнім часом електронні сигарети завоювали статус виробів, які допомагають величезній кількості курців відмовитися від згубної звички. Тим часом, ступінь впливу вейпінга на організм людини, не дивлячись на спроби фахівців розібратися в питанні більш детально, все ще залишається не до кінця вивченою, а тому відповідальні продавці електронних сигарет і рідин для них завжди намагаються консультувати покупців щодо існуючих ризиків.
І якщо великі магазини, накшталт Cloudfall, дійсно ведуть роз’яснювальну роботу серед споживачів, то дрібні приватні продавці, яких на ринку представлена величезна кількість, продовжують позиціонувати електронні сигарети не тільки як альтернативу курінню або спосіб позбутися від прихильності до тютюну, але ще і як абсолютно нешкідливий спосіб зберегти шкідливу звичку, начебто не побоюючись за своє здоров’я. І з багатьма покупцями це грає злий жарт.
Наприклад, як стверджую фахівці Даремського університету (Велика Британія), в останні роки велика кількість жінок невірно оцінюють ризик від використання електронних сигарет при вагітності, а тому можуть нашкодити і собі, і майбутній дитині. Недооцінювати шкоду від вейпінга, навіть при тому, що він значно нижче, ніж від куріння тютюну, підкреслюють вчені, не варто.
До такого висновку вчені прийшли за підсумками дослідження, в рамках якого провели ретельний аналіз рефлексів 83 новонароджених немовлят. Відзначається, що матері 44 дітей під час вагітності не курили взагалі, 29 з них вживали звичайні сигарети, ще 10 – використовували вейп-девайси. Більшість досліджуваних дітей були народжені на 37 тижні вагітності.
Як з’ясувалося, немовлята, народжені у матерів, що палять тютюн, відрізнялися помітно меншою вагою і окружністю голови при народженні, в порівнянні з іншими. Крім того, медики зазначили при їх народженні більшу кількість аномальних рефлексів зі зниженою саморегуляцією, в порівнянні з дітьми, народженими у некурящих жінок. Окремо підкреслюється, що проблеми були помічені і у тих новонароджених, чиї матері використовували електронні сигарети.
У числі найбільш помітних аномалій розвитку дітей вчені відзначають відсутність первинних рефлексів, наприклад хапання за палець. Крім того, такі діти виявляли тривожність, якщо з-під їх голови прибирали руку. За словами вчених, подібні порушення в первинних рефлексах можуть свідчити про порушення розвитку головного мозку. А причина проблеми, переконані фахівці, полягає у впливі нікотину на організм матері та плоду під час вагітності. Іншими словами, головна перевага електронних сигарет, яка полягає у відсутності побічних продуктів горіння, у вигляді смол і небезпечних хімічних сполук, в даному випадку нівелюється наявністю самого нікотину, який і має негативний вплив не розвиток плода.
У зв’язку з цим вчені підкреслюють, що жінкам, які палять сигарети, при настанні вагітності не варто покладатися на те, що перехід на електронні сигарети врятує їх від негативного впливу на дитину. Втім, автори дослідження визнають, що їх наукова робота була невеликою і мала незначну вибірку. У майбутньому дослідження в цьому напрямку будуть проведені в уже більш серйозних масштабах. Тим часом, навіть отримані висновки дозволяють медикам почати вести роз’яснювальну роботу і попереджати жінок про можливі негативні наслідки.