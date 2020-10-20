Вільнянські жінки-активістки дізналися більше про гендерну рівність

- Вільнянськ – це перше місто Запорізької області, яке доєдналося до Європейської хартії рівності жінок і чоловіків у житті місцевих громад, – відзначила голова правління Запорізького благодійного фонду «Єдність за майбутнє», керівниця проекту Тамара Огородова. – І це дуже почесно. Приєднання до Хартії – історична подія для кожного міста, і про це знають у структурах Євросоюзу. Це результат роботи міжфракційної депутатської групи «Рівні можливості» разом з міським головою Наталією Мусієнко.
Саме тому в місті Вільнянськ жінки-активістки долучилися до інтерактивного гендерного кафе, який провів Запорізький благодійний фонд «Єдність» за майбутнє» в рамках проекту «Просування участі жінок у політиці та протидія гендерним стереотипам», щоб дізнатися більше про гендерну рівність.
Історичні причини гендерної нерівності в суспільстві розкрив відомий гендерний експерт, кандидат соціологічних наук, доцент Олег Марущенко. Від природи жінки і чоловіки дійсно різні. Але це стало лише приводом для формування соціуму, в якому в жінок і чоловіків різні права і різні можливості. Споконвіку провідні посади обіймають чоловіки, і хоча жінок і чоловіків у світі – приблизно порівну, дві третини неписьменних – жінки, більшість людей, які живуть за межею бідності – теж жінки.
Щоб подолати існуючу гендерну нерівність, у місті Вільнянськ жінки-депутатки об’єдналися в міжфракційну депутатську групу «Рівні можливості». У попередньому скликанні Вільнянської міської ради було 50% жінок. Зараз – 28%. «Раніше, коли жінок і чоловіків депутатів було порівно, працювати було набагато легше, відзначає Наталія Мусієнко, міська голова міста Вільнянськ. – Тепер реалізувати ініціативи складніше. Тому така підтримка від жінок-депутаток дуже важлива».
Завдяки такій співпраці у місті Вільнянськ вперше реалізовано важливі ініціативи: впровадження гендерно орієнтованого бюджетування для справедливого розподілу коштів для жінок і чоловіків, хлопців і дівчат. Виділено кошти на нічне освітлення для покращення рівня безпеки на вулицях, на ремонт тротуарів. Відкрито реабілітаційний центр для дітей з інвалідністю, здійснюється підтримка матерів дітей з інвалідністю – сприяння у створенні громадської організації «Ми можемо», виділення приміщення, надання допомоги їхній соціальній майстерні. Прийнято План дій на виконання резолюції Ради Безпеки ООН 1325 «Жінки, мир, безпека». Призначено уповноважену особу з питань забезпечення рівних прав і можливостей жінок і чоловіків у Вільнянській міській раді – заступника голови ради Віктора Плахотю.
Міжнародний досвід впровадження гендерної рівності зацікавив учасниць. Зокрема, виступ колишньої президентки Литви Далі Грибаускайте на Другому Українському Жіночому Конгресі:
- Жінки, коли вони при силі і владі, стають дуже важливим резервом для розвитку, захисту і процвітання суспільства.
- Ми дізналися дуже багато нового, – відзначила активістка Ганна Пархоменко. – кожен педагогічний працівник впливає на дитину з самого раннього віку. Так само і гендерні стереотипи закладаються з самого раннього віку. Ми працюємо з дітьми кожного дня і вже маємо напрацьований матеріал. Але надана інформація також буде нам у нагоді й сприятиме вихованню майбутніх громадян суспільства гендерної рівності.
- Кожний дошкільний дитячий заклад може й має донести дітям розуміння про те, що вони рівні, – додала Наталя Казарян.
- Давайте разом змінювати цей світ, в якому жінки та чоловіки матимуть рівні права та можливості, закликала голова правління Запорізького благодійного фонду «Єдність» за майбутнє», Тамара Огородова.
Олександр Дорошенко
Інформаційний матеріал підготовлено в рамках проекту «Просування участі жінок у політиці та протидія ґендерним стереотипам», який Запорізький благодійний фонд «Єдність» за майбутнє» реалізує в партнерстві з НДІ за підтримки Уряду Великої Британії через Фонд розвитку ефективного врядування