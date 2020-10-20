Володимир Зеленський: «Ми – закінчимо мости!»

Сьогодні під час традиційного щорічного виступу у Верховній Раді Президент України Володимир Зеленський згадав про запорізькі мости. Він підкреслив: «Звучить критика, що ми закінчуємо об’єкти попередньої влади. Ключові слова: «МИ ЗАКІНЧУЄМО». Не розтягуємо на роки, не розпилюємо кошти на будівництві, а закінчуємо. Приклад – запорізький міст, найвідоміший довгобуд країни. Сьогодні там вже йдуть активні роботи, і ми обов’язково закінчимо цей об’єкт. Ми, а не наступні політики».
Володимир Зеленський вже не перший раз акцентує увагу на запорізьких мостах. В серпні цього року він особисто відвідав будівельний майданчик та подивився, як відбуваються роботи. За словами Президента, запорізькі мости – це справжній символ корупції.
В те, що запорізькі мости невдовзі будуть добудовані, дійсно хочеться вірити, адже просто зараз тривають роботи по бетонуванню естакад на мості, що з’єднує Хортицький район з островом Хортиця. Цей міст відкриється першим. В суботу будівництво відвідав особисто голова «Укравтодору» Олександр Кубраков.
Він зазначив, що роботи за планом мають бути завершені вже в грудні цього року, після чого підрядник буде займатись будівництвом другого мосту, який з’єднує Хортицю та набережну магістраль. Нагадаємо, що будівництво запорізьких мостових переходів через Дніпро триває з 2004 року, ще в 2012 році Олександр Сін, тодішній мер Запоріжжя, обіцяв, що ми будемо зустрічати Новий рік на мостах, але тільки зараз ми бачимо реальні роботи, які дійсно будуть доведені до кінця.