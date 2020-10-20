З прибутків запорізьких компаній держбюджет отримав пів мільярда гривень

За дев’ять місяців запорізькі підприємства сплатили до державного бюджету 514 мільйонів гривень податку на прибуток (без даних великих платників, які зареєстровані в Східному управлінні Офісу ВПП ДПС).
Коментуючи надходження, начальник Головного управління ДПС у Запорізькій області Роман Афонов повідомив, що лише у вересні до державної скарбниці спрямовано понад 7 мільйонів.
З початку року компанії і установи, які працюють у м. Запоріжжя, перерахували 361,3 мільйона, з прибутків суб’єктів господарювання м. Мелітополь, Мелітопольського та Веселівського районів надійшло – 53,8 мільйона, м. Бердянськ, Бердянського та Приморського районів – майже 35 мільйонів, м. Токмак, Токмацького та Чернігівського районів – 12,2 мільйона, Пологівського, Більмацького та Розівського районів – 11,5 мільйона, Запорізького району – 9,2 мільйона, Вільнянського, Новомиколаївського районів – 8,6 мільйона, м. Енергодар, Кам’янсько-Дніпровського та Великобілозерського районів – 7,6 мільйона тощо.
На даний час у регіоні податок на прибуток сплачують 920 підприємств.
Нагадаємо, цей платіж нараховується платником самостійно на базу оподаткування – прибуток із джерелом походження як з України, так і за її межами. Базова ставка становить 18 відсотків, за ставками 15, 6 та 20 процентів оподатковуються пасивні доходи, отримані нерезидентами в Україні.
Головне управління ДПС у Запорізькій області