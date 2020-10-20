Запорізькі підприємці сплатили більше мільярда гривень єдиного податку

За дев’ять місяців до місцевих бюджетів регіону надійшло 1 мільярд 11 мільйонів гривень єдиного податку. Як повідомив начальник Головного управління ДПС у Запорізькій області Роман Афонов, сплачена сума на 74 мільйони або на 8 відсотків перевищила минулорічну.
Так, підприємці, які використовують спрощену систему оподаткування, спрямували до скарбниць громад 722,5 мільйона, суб’єкти господарювання-юридичні особи – 133,7 мільйона, агровиробники – майже 155 мільйонів.
Найбільші надходження отримав міський бюджет Запоріжжя – 553,4 мільйона, мелітопольські і веселівські платники забезпечили 108 мільйонів, бердянські і приморські – 81,3 мільйона, оріхівські та гуляйпільські – 39,7 мільйона, пологівські, більмацькі та розівські – 37 мільйонів, василівські та михайлівські – 36,2 мільйона, енергодарські, кам’янсько-дніпровські та великобілозерські – понад 34 мільйони, токмацькі і чернігівські 31,2 мільйона тощо.
У структурі доходів місцевих бюджетів регіону єдиний податок знаходиться на другому місці – його частина складає 14 відсотків.
Станом на початок жовтня у податкових органах Запорізької області на спрощеній системі оподаткування перебувають 51554 платника єдиного податку-фізичні особи, 8684 юридичні особи та 2057 сільськогосподарських товаровиробників.
Головне управління ДПС у Запорізькій області