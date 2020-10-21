Брикети для опалення і їх особливості

Брикети для опалення – один з найбільш сучасних і екологічних типів твердого палива. Такий продукт стає все більш популярним. Його використовують для опалення заміських будинків, розпалювання камінів, приготування їжі і навіть розігріву бойлерів. І все це можливо завдяки особливій технології виробництва.
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Брикети для опалення і їх види
Паливні брикети можуть відрізнятися за двома параметрами. Це форма і матеріал виробництва. Залежно від форми можна знайти:
- шестигранні;
- циліндричні;
- прямокутні вироби.
У побуті найчастіше використовуються циліндричні і прямокутні брикетні вироби. Форма трохи впливає на зручність використання і швидкість повного згоряння, але цей показник не критичний. Більш важливий момент – матеріал виробництва. Це може бути вугілля або деревина. Вугільна брикетна продукція використовується рідко, оскільки її не так багато виробляють, і вона не настільки ефективна, як дерево.
Деревні брикети горять краще і дають багато тепла. Вони також набагато простіші в застосуванні і доступніші за ціною. Тому таке паливо можна зустріти дуже часто.
Особливості виробництва паливних брикетів
Сам процес виготовлення такого палива виглядає наступним чином:
- Деревна тирса і тріски активно подрібнюють до розмірів 1-2 міліметра, не більше.
- Готову суміш пресують з застосуванням високих температур і преса.
- Формують кубики з спресованих плит.
У процесі пресування із суміші видаляється залишкова волога, яка могла б вплинути на цілісність брикетів, а також їх теплотворність. Таким чином готове паливо має вологість близько 12%. Його не потрібно попередньо сушити, як ті ж дрова. Також ця процедура дозволяє продовжити період рівномірного згоряння при високій тепловіддачі.
Після пресування і формування брикети укладають таким чином, щоб між ними циркулювало повітря. Це дозволяє підтримувати потрібний рівень вологості при транспортуванні і зберіганні.
У домашніх умовах паливо необхідно перенести в сухе провітрюване місце. Якщо вони будуть зберігатися на вулиці, варто подбати про надійне непромокальне накриття, а також брезентову підкладку на землю. Такий захист завадить намоканню, підвищенню вологості і втраті властивостей.
Переваги брикетів для топки
Подібний вид палива дуже популярний завдяки ряду переваг. По-перше – це високий рівень тепловіддачі. Навіть тирса якісного твердого дерева зберігає найкращі властивості дров. Тому спресовані брикети прогорають повільно і рівномірно, виділяючи багато тепла. Їх можна використовувати як повноцінний продукт для опалення житлового будинку.
Друга перевага – універсальність застосування. Більшість сучасних твердопаливних котлів використовують брикети. Більш того, їх можна застосовувати для розпалювання традиційних печей. Головне – знайти продукт правильної форми і розмірів.
Ще один безперечний плюс полягає в тому, що після згоряння практично не залишається відходів. Це і чистота димоходів, і екологічність, і зручність обслуговування опалювальних систем.
І остання, але не менш важлива перевага – це вартість такого продукту. Він може обійтися дешевше, ніж ті ж дрова чи вугілля. При цьому ефективність залишається на тому ж високому рівні. Можна заздалегідь запастися хорошим брикетним паливом і забути про зайві витрати на кілька сезонів.