Топ-5 матеріалів для оздоблення підлоги у вітальні

Від вдалого вибору підлогового покриття залежить остаточна картина інтер’єру. Широкий асортимент матеріалів дозволяє втілити найсміливіші фантазії запоріжців. При виборі покриття для підлоги доцільно звернути увагу на його функціональні характеристики, прислухатись до порад дизайнерів щодо використання надійних і модних варіантів. Ми підібрали для вас топ-5 матеріалів, які будуть найдоречнішими на підлозі у вітальні.
Паркет
Паркет вважається найдорожчим та аристократичним варіантом підлогового покриття. Він приваблює різноманіттям відтінків, унікальною текстурою, екологічністю, тепло- та звукоізоляційними властивостями.
Паркетне покриття можна циклювати, підтримуючи його бездоганний зовнішній вигляд. Обираючи оптимальний варіант укладання паркету, кольоровий відтінок, вдається втілювати найрізноманітніші дизайнерські фантазії.
Плитка
Плитка на підлогу – найпоширеніший варіант облаштування підлоги в кухні або ванній. Але через високий рівень практичності її використовують і у вітальнях. Грамотне використання керамічної плитки дозволяє створити дивовижний інтер’єр. Широкий асортимент такого матеріалу вражає різноманіттям фактур, кольорів, орнаментів, розмірів. За допомогою керамічної плитки можна імітувати натуральні дерев’яні або кам’яні поверхні. На піку популярності знаходиться наразі плитка з геометричними візерунками. Вона дозволяє візуально розширити простір, зробити його цікавим, об’ємним та оригінальним. Керамічну плитку можна влучно поєднувати з іншими оздоблювальними матеріалами.
Ламінат
Доступна ціна, простота монтажу, бездоганні експлуатаційні властивості, широке різноманіття кольорів та відтінків роблять ламінат ідеальним матеріалом для створення вишуканого інтер’єру у вітальні.
У разі вибору такого покриття слід враховувати його недоліки. Ламінат псується під впливом підвищеної вологості, характеризується незначним рівнем тепло- та шумоізоляції. Для усунення таких недоліків сучасні дизайнери використовують додаткові захисні засоби, що забезпечують цілісність та надійність підлогової конструкції.
Коркове покриття
Прихильникам натуральних матеріалів корисно розглянути варіант облаштування підлоги за допомогою коркового покриття. Воно характеризується екологічністю, безпекою для здоров’я, високим рівнем зносостійкості.
Особливо надають перевагу такому покриттю володарі квартир, в яких вітальні суміщені з обідніми зонами. Коркове покриття не вбирає запахи, не притягує пил, швидко відновлюється після незначних деформацій.
Лінолеум
Лінолеум є довговічним та привабливим покриттям. Його легко укладати, він вражає стійкістю до стирання та впливу високих температур і підвищеної вологості. Приваблює приємне співвідношення ціни та якості матеріалу, різноманіття кольорів та візерунків.