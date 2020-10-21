Зустрічайте свіжий випуск правдаЗП №41 від 22.10.20

Друзі! У четвер, 22 жовтня, виходить у світ черговий випуск Запорізької обласної газети «ПравдаЗП» громадської організації «Клуб друзів «Запорізької правди», в якому йтиметься про важливі події у житті мешканців нашої області.
Нова газета виходить тимчасово на період, поки трудовому колективу КП «Газета «Запорізька правда» ЗОР вдасться реалізувати У ПОВНОМУ ОБСЯЗІ Закон України про роздержавлення та відновити випуск газети «Запорізька правда».
Боротьба за відродження газети «Запорізька правда» триває. Ми розкажемо про тих, хто знищує нашу газету. І кожного назвемо поіменно.
Принагідно нагадаємо, що передплатити нашу газету – її друковану версію можна в відділеннях поштового зв’язку та пунктах приймання передплати, у листонош на доставних дільницях.
Передплата з поточних місяців 2020 року на місцеві видання приймається до 25 числа кожного місяця, що передує передплатному.
Наші передплатні індекси:
21707 – пільгова передплата: 32,45 на 1 місяць; 97,35 грн на 3 місяці, 194,70грн на 6 місяців
21708 – 37,45 на 1 місяць; 112,35 грн на 3 місяці, 224,70грн на 6 місяців.
Також зауважимо, що віднедавна передплату на нашу газету в Укрпошті можна оформити і он-лайн. Достатньо лише пройти за посиланням:
https://peredplata.ukrposhta.ua/index.php?route=product%2Fproduct&product_id=94571?utm_source=banner&utm_medium=own&utm_campaign=izdateli_2045&utm_content=pravda_zp
Нагадаємо шанувальникам нашого видання і про новий проект газети – благодійний аукціон «Ідентифікація.UA».
Обласна газета ГО «Клуб друзів «Запорізької правди» – єдине в Запорізькому краї українськомовне видання регіонального рівня «ПравдаЗП» потребує допомоги друзів. Долучайтеся до нашого нового проекту – аукціон «Ідентифікація.UA». В рамках аукціону ми пропонуватимемо вироби hand made, виготовлені за всіма правилами українського ужиткового мистецтва.
Всі кошти, виручені за результатами аукціону, будуть направлені на розвиток видання «ПрадаЗП», його веб-порталу і сторінок у соціальних мережах, а також на реалізацію права Запорізької громади на вільний доступ до інформації і свободу слова щодо відродження у судовому порядку газети «Запорізька правда» із 103-річною історією.
Наш новий лот – лялька-мотанка «Сонячний кінь». Це лялька-оберіг. Кінь – це символ енергії й сили, пристрастей та інстинктів, а також вірності і відданості у праці, у щоденних турботах. Предковічно коні були помічниками богів, воїнів-козаків і, головне, хліборобів. Кінь – працьовитий, войовничий і творчий дух. Сонячний кінь – це символ нескінченної творчої енергії. Він біжить крізь час та вимір протягом багатьох тисячоліть та залишає за собою вогонь – силу, яка запалює новими ідеями творчих та свідомих людей.
Виготовлена у відповідній кольоровій гамі за всіма правилами обрядової ляльки під наставництвом майстрині, психологині, лялькарки-терапевтки Ольги Манжури. Використані тільки натуральні матеріали Розмір 25х35 см.
Стартова ціна виробу – 350грн
Зробити ставку можна протягом місяця на сайті нашого видання за посиланням : https://zp-pravda.info/2020/09/29/soniachnyi-kin-tse-symvol-neskinchennoi-tvorchoi-enerhii/
Або зателефонувавши за номером: 098-447-29-36
Нинішній наш випуск виходить напередодні дня місцевих виборів.
Закликаємо своїх читачів: йдіть та голосуйте, але дивіться – не помиляйтеся!
Щоб ухвалите рішення, треба опрацювати достатньо інформації. Своїм читачам ми нагадуємо, хто саме знищив «Запорізьку правду» і тепер намагається пробратися до обласної ради і продовжувати чинити свої злочини проти громади. Мова про кандидатів від партії «Порядок» Єгора Мороза і Левана Шишинашвілі. Деталі у нашій публікації в рубриці «Громадянське суспільство».
Також ми пропагуємо участь в екологічних акціях. Одну з них започаткувала саме «Запорізька правда».
Чи можливо виростити ліс посеред пустелі – у степу із солончаками? Чи виживуть молоді деревця на берегах Утлюцького лиману? Перевірити, як природа відгукнеться на любов і турботу, взялися «Запорізька правда» та атманайці. Деталі у рубриці «Спецпроект ЗП»
А ще ми інформуватимемо своїх читачів про таке.
В Україні продовжили адаптивний карантин до кінця поточного року. Чим це обумовлюється? Що означає? Відповіді на ці та інші важливі питання шукайте у рубриці «На часі».
Піднімаємо й інші важливі соціальні проблеми.
Як може поглибитись економічна нерівність після карантину та як коронавірус вплине на рівень життя у світі та в Україні зокрема, про це читайте в рубриці «Думки вголос» в інтерв’ю із професором університету Берклі в Каліфорнії, одним із найкращих економістів світу та співзасновником VoxUkraine Юрієм Городніченком
Надаємо слово і діючим депутатам
Про внесок Катерини Луценко, Дмитра Майстра, Романа Кузьменка, Ярослава Криля, Олексія Басова у соціально-економічний розвиток нашого регіону читайте у «ПравдіЗП».
Розкажемо і про Сергія Бєлікова. ректора одного із авторитетних і давніх вишів Запоріжжя – Запорізької політехніки
Також спонукаємо вас замислитися над питаннями уроків, які подає нам життя та історія.
Не спотворена історія: як повернути здобутки нації із небуття? Де в Україні місця сили? Як жили козаки на Січі? Відповіді на ці питання шукайте в нашій рубриці «Історичний ракурс»
Подаємо й корисну ужиткову інформацію.
Нині про те, яку позашкільну освіту наші діти зможуть отримати у Запорізькому міському палаці творчості дітей і юнацтва, читайте у рубриці «Так живемо».
Залучаємо наших читачів і до корисного дозвілля
Поговоримо про баскетбол і про те, як наші спортсмени продовжують серію переможних виступів у чемпіонаті Суперліги Паріматч.
А у традиційній рубриці «Дивина тижня» її ведучий Олександр Максимов здивує своїх читачів розповіддю про те, як на Запоріжжі баб побільшало. Про що мова? Читайте «ПравдуЗП»!
Також саме у нашій газеті міститься – місячний календар, гороскоп, прогноз погоди, безкоштовні приватні оголошення, цікавий кросворд та ще багато іншої корисної інформації.
Нагадуємо, що читати нашу газету ви можете, завчасно оформивши передплату у будь-якому відділенні «Укрпошти», або на сайті нашої газети www.zp-pravda.info – електронна версія.
Придбати свіжий випуск «Правди ЗП» можна у приватних розповсюджувачів (у Запоріжжі), або безпосередньо у редакції газети, попередньо зателефонувавши 099-079-28-46.