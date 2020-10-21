Зустрічайте свіжий випуск правдаЗП №41 від 22.10.20

Зустрічайте свіжий випуск правдаЗП №41 від 22.10.20

Друзі! У четвер, 22 жовтня,  виходить у світ черговий випуск  Запорізької обласної газети «ПравдаЗП» громадської організації «Клуб друзів   «Запорізької правди», в якому йтиметься про  важливі події у житті  мешканців нашої області.

             Нова газета виходить тимчасово на період, поки трудовому колективу КП «Газета «Запорізька правда» ЗОР вдасться реалізувати У ПОВНОМУ ОБСЯЗІ  Закон України про роздержавлення та відновити випуск газети «Запорізька правда».

Боротьба за відродження газети «Запорізька правда» триває. Ми розкажемо про тих, хто знищує нашу газету. І кожного назвемо поіменно.

 

Принагідно  нагадаємо, що передплатити нашу газету – її друковану версію можна в відділеннях поштового зв’язку та пунктах приймання передплати, у листонош на доставних дільницях.

Передплата з поточних місяців 2020 року на місцеві видання приймається до 25 числа кожного місяця, що передує передплатному.

          Наші передплатні індекси:

21707  –  пільгова передплата: 32,45 на 1 місяць;   97,35 грн на 3 місяці, 194,70грн на 6 місяців

            21708  – 37,45 на 1 місяць; 112,35 грн на 3 місяці, 224,70грн на 6 місяців.

 

            Також зауважимо, що віднедавна передплату на нашу газету в Укрпошті можна оформити і он-лайн. Достатньо лише пройти за посиланням:

 https://peredplata.ukrposhta.ua/index.php?route=product%2Fproduct&product_id=94571?utm_source=banner&utm_medium=own&utm_campaign=izdateli_2045&utm_content=pravda_zp

 

 

Нагадаємо шанувальникам нашого видання і  про новий проект  газети – благодійний аукціон «Ідентифікація.UA».

Обласна газета ГО «Клуб друзів «Запорізької правди» – єдине в Запорізькому краї  українськомовне видання регіонального рівня  «ПравдаЗП» потребує допомоги друзів. Долучайтеся  до нашого нового проекту – аукціон «Ідентифікація.UA». В рамках аукціону ми пропонуватимемо вироби hand made, виготовлені за всіма правилами  українського ужиткового мистецтва.

 Всі кошти, виручені за результатами аукціону, будуть направлені на розвиток видання «ПрадаЗП», його веб-порталу і сторінок у соціальних мережах, а також на реалізацію права Запорізької громади на вільний доступ до інформації і свободу слова щодо відродження у судовому порядку  газети «Запорізька правда» із 103-річною історією.

Наш новий  лот – лялька-мотанка «Сонячний кінь». Це лялька-оберіг. Кінь – це символ енергії й сили, пристрастей та інстинктів, а також вірності і відданості у праці, у щоденних турботах. Предковічно коні були помічниками богів, воїнів-козаків і, головне, хліборобів. Кінь – працьовитий, войовничий і творчий дух. Сонячний кінь – це символ нескінченної творчої енергії. Він біжить крізь час та вимір протягом багатьох тисячоліть та залишає за собою вогонь – силу, яка запалює новими ідеями творчих та свідомих людей.

 Виготовлена у відповідній кольоровій гамі за всіма правилами обрядової ляльки під наставництвом  майстрині, психологині,  лялькарки-терапевтки  Ольги Манжури. Використані тільки натуральні матеріали Розмір 25х35 см.

 Стартова ціна виробу – 350грн

 Зробити  ставку  можна протягом місяця   на сайті  нашого видання за посиланням : https://zp-pravda.info/2020/09/29/soniachnyi-kin-tse-symvol-neskinchennoi-tvorchoi-enerhii/

 

Або зателефонувавши за номером: 098-447-29-36

 

 

Нинішній наш випуск виходить  напередодні дня місцевих виборів.

Закликаємо своїх читачів: йдіть та голосуйте, але дивіться – не помиляйтеся!

Щоб ухвалите рішення, треба  опрацювати достатньо інформації. Своїм читачам ми нагадуємо, хто саме знищив «Запорізьку правду» і тепер намагається пробратися до обласної ради і продовжувати чинити свої злочини проти громади. Мова про кандидатів від партії «Порядок» Єгора Мороза  і Левана Шишинашвілі. Деталі у нашій публікації в рубриці «Громадянське суспільство».

Також ми пропагуємо участь в екологічних акціях. Одну з них започаткувала саме «Запорізька правда».

Чи можливо виростити ліс посеред  пустелі – у степу із солончаками? Чи виживуть  молоді деревця  на берегах Утлюцького лиману? Перевірити, як природа відгукнеться на любов і турботу, взялися  «Запорізька правда» та атманайці. Деталі у рубриці «Спецпроект ЗП»

А ще  ми інформуватимемо своїх читачів про  таке.

 В Україні продовжили адаптивний карантин до кінця поточного року. Чим це обумовлюється? Що означає? Відповіді на ці та інші важливі питання шукайте у рубриці «На часі».

Піднімаємо й інші   важливі соціальні проблеми.

Як може поглибитись економічна нерівність після карантину та як коронавірус вплине на рівень життя у світі та в Україні зокрема, про це читайте в рубриці «Думки вголос» в інтерв’ю  із професором університету Берклі в Каліфорнії, одним із найкращих економістів світу та співзасновником VoxUkraine Юрієм Городніченком

Надаємо слово і діючим депутатам

Про внесок Катерини Луценко, Дмитра Майстра, Романа Кузьменка, Ярослава Криля, Олексія Басова  у соціально-економічний розвиток  нашого регіону читайте  у «ПравдіЗП».

Розкажемо і про Сергія Бєлікова.  ректора одного із авторитетних і давніх вишів Запоріжжя – Запорізької політехніки

Також спонукаємо вас замислитися над питаннями  уроків, які подає нам життя та історія.

Не спотворена історія: як повернути здобутки нації із  небуття? Де в Україні місця сили? Як жили козаки на Січі? Відповіді на ці питання шукайте в нашій рубриці «Історичний ракурс»

Подаємо й  корисну ужиткову інформацію.

 Нині  про те, яку позашкільну освіту  наші діти зможуть отримати у Запорізькому міському палаці творчості дітей і юнацтва, читайте у рубриці «Так живемо».

Залучаємо наших читачів і до корисного дозвілля

Поговоримо про баскетбол і про те, як наші спортсмени продовжують серію переможних виступів у чемпіонаті Суперліги Паріматч.

А у  традиційній  рубриці «Дивина тижня»   її ведучий Олександр Максимов   здивує  своїх читачів розповіддю  про  те, як на Запоріжжі баб побільшало. Про що мова? Читайте «ПравдуЗП»!

Також  саме у нашій газеті міститься – місячний календар, гороскоп, прогноз погоди,  безкоштовні приватні оголошення, цікавий кросворд   та ще багато іншої корисної інформації.

Нагадуємо, що читати нашу газету ви можете, завчасно оформивши передплату  у будь-якому відділенні «Укрпошти», або на сайті нашої газети www.zp-pravda.info – електронна версія.

Придбати свіжий випуск «Правди ЗП» можна у приватних розповсюджувачів (у Запоріжжі), або безпосередньо у редакції газети, попередньо зателефонувавши 099-079-28-46.

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