Дівчата та хлопці з Біленького, Мар’ївки та Лисогірки: молодь за рівні права та можливості жінок і чоловіків

Цікаву інформацію про світовий та український рух за побудову суспільства гендерної рівності отримала молодь одразу трьох сіл Біленьківської об’єднаної територіальної громади – сіл Біленьке, Мар’ївка та Лисогірка.
Молодь активно висловлювала своє розуміння проблем гендерної рівності:
- Нам треба впроваджувати толерантність у галузях освіти, культури, – вважає Олександр Федоров з села Біленьке. – Звичайно, за один рік неможливо встановити в суспільстві повну гендерну рівність, але все одно треба з чогось починати.
- Гендерна рівність – це дуже актуальне питання в сучасному світі, – впевнена Діана Бояршинова з Мар’ївки, – особисто я хотіла б створити громадську організацію, яка б допомагала талановитим жінкам.
- Зараз набули поширення жарти, наприклад, про те, що жінки погано керують автомобілем, – розмірковує представниця Лисогірки Дар’я Балюта. – Але насправді жінки дуже часто керують краще чоловіків. І не тільки автомобілем. І тому жінки мають бути при владі на рівних.
Із великою зацікавленістю вони сприйняли інформацію відомого гендерного експерта, кандидата соціологічних наук, доцента Олега Марущенка. Він розповів про історичне й соціально-економічне тло, на якому з’явилася гендерна нерівність. Важливо вміти розрізняти природну й «культурну» складові ролі чоловіка і жінки в суспільстві. Наприклад, те, що саме жінка народжує дитину – природно, а те, що потім на її ж плечі в багатьох випадках майже одноосібно лягає виховання дитини – це «культурне» нашарування, вигідне чоловікам, які могли б взяти принаймні половину клопотів з виховання дитини на себе. Ці та інші цікаві факти щодо гендерної рівності були презентовані в інтерактивному гендерному кафе, яке провів Запорізький благодійний фонд «Єдність» за майбутнє» в рамках проекту «Просування участі жінок у політиці та протидія гендерним стереотипам».
Для того, щоб і на місцевому рівні впроваджувати рівні права та можливості, у Біленьківській громаді працює депутатська група «Рівні можливості» у співпраці з головою ради Світланою Зачепило. Завдяки цій співпраці було проведено гендерний бюджетний аналіз соціальної програми «Назустріч людям» і як результат – включено категорію «мати-героїня» до категорій жителів, яким надається підтримка. Крім того, в громаді ухвалено програми «Підтримка обдарованої молоді» та «Сузір’я талановитих малят», що передбачає виплату стипендій обдарованій та талановитій молоді, кращим спортсменам з 2018 року. Вперше цю програму було успішно реалізовано 2018 року. У результаті проведення гендерного бюджетного аналізу програми розвитку фізичної культури і спорту прийнято цю програму на 2019 рік з урахуванням рівних можливостей для представників різних вікових груп населення, спортсменів різних гуртків та секцій – як для жінок (дівчат), так і для чоловіків (хлопчиків). Постійно проводиться робота з інтегрування гендерного підходу в місцевій політиці. Прийнято План дій на виконання Національного плану дій на виконання резолюції Ради Безпеки ООН 1325 «Жінки, мир, безпека».
- Гендерна рівність – це насамперед можливість кожного, незалежно від статі, віку й інших особливостей досягти успіху, обійняти достойне місце в суспільстві, – підкреслила голова правління Запорізького благодійного фонду «Єдність» за майбутнє» Тамара Огородова.
Олександр Дорошенко
Інформаційний матеріал підготовлено в рамках проекту «Просування участі жінок у політиці та протидія ґендерним стереотипам», який Запорізький благодійний фонд «Єдність» за майбутнє» реалізує в партнерстві з НДІ за підтримки Уряду Великої Британії через Фонд розвитку ефективного врядування