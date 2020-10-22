Запорізькі місцеві бюджети отримали 808 мільйонів гривень плати за землю

З початку року до місцевих бюджетів надійшло 808 мільйонів 704 тисячі гривень земельного податку та орендної плати (без показників великих підприємств, які перебувають на обліку в Східному управлінні Офісу ВПП ДПС). Як повідомив начальник Головного управління ДПС у Запорізькій області Роман Афонов, надходження плати за землю від суб’єктів господарювання-юридичних осіб склали майже 600 мільйонів, від підприємців і громадян – 209 мільйонів.
Третину із загальної суми забезпечили власники і орендарі земель обласного центру – 256,3 мільйона, до скарбниць м. Енергодар, Кам’янсько-Дніпровського та Великобілозерського районів сплачено 98 мільйонів, м. Мелітополь, Мелітопольського та Веселівського районів – 80,2 мільйона, м. Бердянськ, Бердянського та Приморського районів – 71,7 мільйона, Якимівського та Приазовського районів – 64,8 мільйона, Пологівського, Більмацького та Розівського районів – 56,4 мільйона, Василівського та Михайлівського районів – майже 48 мільйонів, Оріхівського та Гуляйпільського районів – 43,6 мільйона тощо.
Упродовж року громадянам, які надавали в оренду свої паї, фахівці податкової служби направили 3275 податкових повідомлень-рішень з податку на землю на загальну суму 1,9 мільйона. У результаті проведеного аналізу переліку землекористувачів і нових власників земель 4,5 тисячам фізичним особам нараховано 3,9 мільйона гривень земельного податку.
Усього в регіоні нараховується понад 9 тисяч землекористувачів-юридичних осіб та 292 тисячі фізичних осіб. Громадянам податкова служба направила 316 тисяч податкових повідомлень-рішень про сплату земельного податку та орендної плати.
Головне управління ДПС у Запорізькій області