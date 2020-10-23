Хамсу і корми для домашніх тварин запорізькі фірми “перетворювали” на зернові та олію

“Магія” формування податкового кредиту могла обійтися державі у 6 мільйонів.
У поточному році в запорізькому бізнес-середовищі з’явилися три фірми, які розпочали активну діяльність з вересня. Саме у цей час ТОВ “К”, ТОВ “Т та ТОВ “А” здійснюють купівлю-продаж різних харчових продуктів, реєструють податкові накладні на товар та формують податковий кредит.
Наприклад, ці компанії придбали хамсу, корми для котів і собак, мелену каву, чай, какао, консервований горошок, печиво, цукерки, сік. Одночасно вони ж реалізували вже пшеницю, кукурудзу, ячмінь, соняшникову олію, сою та соняшниковий шрот загальною вартістю 36 мільйонів гривень, з якої 6 мільйонів гривень – це сума податку на додану вартість.
Фахівці податкової встановили, що дані суб’єкти господарювання за рахунок широкого асортименту продуктів харчування здійснили за ланцюгом постачання підміну товарних позицій та намагалися сформувати схемний податковий кредит.
У результаті відпрацювання підприємства внесено до переліку ризикових платників податку, а податкові накладні на суму 6 мільйонів гривень ПДВ зупинені в Єдиному реєстрі.
На даний час ці фірми змінили місце реєстрації та перейшли на податковий облік до іншого регіону.
Головне управління ДПС у Запорізькій області