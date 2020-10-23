У Запоріжжі, у парку ім. О.С. Пушкіна. сьогодні відкриють пам’ятник першому меру м. Запоріжжя Ф. Мовчановському

23 жовтня, о 14.00 у сквері ім. О.С. Пушкіна (біля цирку) відбудеться урочисте відкриття пам’ятника видатному мешканцю Олександрівська (нині Запоріжжя), депутату Земської та Міської дум з 1875 по 1911 рік, першому міському голові та голові міської Управи Феліксу Мовчановському.
також буде урочисто презентовано громадський проект, спрямований на покращення екологічної ситуації в м. Запоріжжя, який передбачає масштабну реорганізацію скверу: облаштування місць для відпочинку, упорядкування території парку, висаджування дерев, очищення водойм, встановлення контейнерів для сортування сміття, а віддтак – формування екологічної свідомості мешканців Запоріжжя й області, залучення молоді до заходів, тощо.
Проект проводиться з ініціативи Товариства польської культури ім. Св. Іоанна Павла ІІ та за підтримки наукової спільноти Запорізького національного університету.
Участь у заході візьмуть:
- єпископ Харківського-Запорізької єпархії РКЦ Ян Собіло,
- проректор з науково-педагогічної та навчальної роботи Запорізького національного університету, професор Олександр Гура,
- голова Товариства польської культури ім.св.Іоанна Павла ІІ Анна Макушинська.