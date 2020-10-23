Запоріжці отримали більше 10 мільйонів гривень податкової знижки

У рамках кампанії “Декларування 2020” правом на податкову знижку скористались 4740 запоріжців. Як повідомив начальник Головного управління ДПС у Запорізькій області Роман Афонов, за результатами розрахунків їм виплачено 10 мільйонів 404 тисячі гривень.
Керівник податкової служби регіону підкреслив, що кожен офіційно працюючий громадянин може подати декларацію на повернення частини сплаченого податку на доходи фізичних осіб за певні витрати. Зокрема, це такі:
– частина суми відсотків, сплачених за користування іпотечним житловим кредитом;
– благодійні внески неприбутковим організаціям;
– сплата за своє навчання і навчання члена сім’ї першого ступеня спорідненості;
– страхові платежі і пенсійні внески, сплачені громадянином страховикові-резидентові, недержавному пенсійному фонду, банківській установі за договорами довгострокового страхування життя і недержавного пенсійного забезпечення;
– за переобладнання власного транспортного засобу;
– вартість державних послуг і державного мита, пов’язаних з усиновленням дитини;
– сума коштів за договором оренди житла, сплачених платником податку, який має статус внутрішньо переміщеної особи, та інші.
Оформити податкову знижку можна до кінця поточного року, на наступний рік це право не переноситься. Під час заповнення декларації необхідно вказати реквізити банківського рахунку для отримання коштів.
Аби подати декларацію та документи, візит до податкової не обов’язковий – це можна зробити в Електронному кабінеті в онлайн режимі: https://cabinet.tax.gov.ua. Для зручності радимо переглянути відео за посиланням: https://www.youtube.com/watch?v=9SorAiuUdIE&t=31s.
Детальніше про податкову знижку: https://tax.gov.ua/deklaruvannya-dohodiv-gromadyan-/podatkova-znijka-dlya-fizichnih-osib/.
Головне управління ДПС у Запорізькій області