Добра справа. Тут буде місто-сад

У день, коли зійшлися визначні національні свята – День захисників України, День Українського козацтва, День Покрова пресвятої Богородиці – в Атманаї за ініціативи «Запорізької правди» було дано старт грандіозному проекту – тут, у випаленому сонцем приморському степу, на березі Утлюцького лиману, заклали майбутній ліс.
Ідея створення в Атманаї захисного зеленого бар’єру навколо узбережжя лиману народилася у творчій спільноті «Запорізької правди» і набула підтримки Запорізької обласної організації Національної спілки журналістів України. Її підхопила лідерка місцевих активістів, господиня зеленої садиби ( про неї ми розповідали нашим читачам у попередніх випусках газети), викладачка фізики у місцевій школі Галина Карабут.
- Сьогодні Атманай – ще мало кому відоме селище на березі лиману. Але невдовзі може стати справжньою рекреаційною перлиною Приазов’я. Хочемо привернути увагу до цієї місцевості як до курортної. Прагнемо, щоб сюди поїхали туристи, з’явились ефективні інвестори, щоб для місцевих тут з’явилися нові робочі місця. Але досягнення такої мети потребує чимало зусиль. Розуміємо, що взялися за непросте завдання – виростити ліс у пустелі. Але справа наша шляхетна. Тож мрії стануть дійсністю, і тут постане місто-сад, – сказала головна редакторка «Запорізької правди» Наталя Зворигіна.
- Дерева- це не тільки про екологію. Це ще й про нашу історію. Радію, що наша ідея знайшла відгук у серцях атманайців. Сьогодні до нас на зелену садибу зійшлося чи не все село. Люди поприходили з лопатами і відрами, щоб посадити саджанці. Багато хто приніс свої деревця, – уточнює ініціаторка акції Галина Карабут.- Найбільше радує, що наші діти – старшокласники Атманайської школи беруть у цьому проекті найактивнішу участь. Вони розробили концепцію майбутнього екопарку із зонами відпочинку, барбекю, кепмінгу, тощо, і сьогодні презентували її широкому загалу. І самі ж власноруч висаджують перші дерева майбутнього лісу.
Факт, що тут постане потужний ліс, не підлягає сумніву. По-перше, щиру зацікавленість у реалізації проекту виявили місцеві жителі. Розуміючи, що виконання завдання потребує не одноразових зусиль, а копіткої і наполегливої праці з висадки та догляду за саджанцями, особливо в умовах засушливого степу, протягом десятків років, вони демонструють рішучу готовність стати до справи. І більше того, залучають навіть своїх земляків, яких доля занесла в інші краї. Зокрема, кілька десятків саджанців для майбутнього лісу в рідний Атманай передав колишній випускник місцевої школи, а нині працівник Київського лісництва. Своїми саджанцями поділилися і представники Мирненського лісорозплідника, що у Мелітопольскому районі, і Приазовського національного парку. За підрахунками пані Галини, цього дня тільки на зеленій садибі учасники акції висадили близько 100(!) саджанців дубів, кленів, каштанів, калини, горобини та деяких різновидів фруктових дерев.
По-друге, «Запорізька правда» взяла цей еко-проект під свій інформаційний патронат і за підтримки Запорізької обласної організації Національної спілки журналістів України ретельно слідкуватиме за перебігом подій та інформуватиме широкий загал про його успіхи і потреби у вирішенні нагальних проблем.
Акцію з озеленення Атманаю її ініціатори присвятили тим, завдяки кому над Україною зберігається мирне небо. Саме захисники нашої Батьківщини, а серед них і вихідці з Атманаю, нині стримують агресію окупантів на Донбасі. Тож тут, на березі лагідного Азову ми можемо реалізовувати свої добрі починання.
Сьогодні в Атманаї проживають близько 20 ветеранів АТО і ООС. І на цьому святі вони були найбажанішими гостями.
Андрій Ревіка, ветеран АТО, колишній військовослужбовець 55-ої артбригади «Запорізька січ»:
- Народився я в селі Атманай, в 2014-ом році був призваний до лав Української армії і пішов захищати рідну землю у складі 55-ої артбригади. А сьогодні разом із донечкою Веронікою, їй 14 років, ми висадили декілька дерев- парочку дубів. Клен та калину. Будемо їх доглядати.
Микола Бай, ветеран АТО. Служив у ракетних військах:
- Тут я народився і виріс. У 2015 році прийшла повістка до лав ЗСУ. Я не ховався від призову. Після учебки в Миколаєві 11 місяців без ротації пробув в зоні АТО. Я українець і я цим пишаюсь. На війні захищав Україну від ворога, а тут, на мирній землі, прагну зробити все. Щоб вона розквітала. Патріотизм для мене – не просто слова, а стиль життя. Сьогодні ми тут із моєю жінкою висадили чимало саджанців – дубів і ясенів. Вся ця сторона – по цей бік зеленої садиби – наша. Будемо доглядадти, поливати. А згодом садитимемо дерева і далі.
Атмосферу свята на цій акції забезпечив ансамбль народної пісні і побутового танцю «Оксамит». Його учасники подарували атманайцям прекрасну виставу.
Лариса Купчинська, художня керівниця ансамблю народної пісні і побутового танцю «Оксамит», заслужена працівниця культури України:
- Добрий знак, що чудова справа – закладення майбутнього лісу започатковується при таких визначних святах. Не маю сумніву, що через десяток років тут постане ліс, який не тільки прихистить і надасть живильний холодок курортникам і туристам, а й складе справжню славу Атманая. Пишаємось, що маємо честь бути учасниками цієї події.
Доправити цей багатолюдний творчий колектив до Атманаю було не легкою справою. Тож організатори акції щиро дякують відомому запорізькому бізнесмену і меценату – генеральному директору міжнародної корпорації «Кераміст» Дмитру Зусмановичу і його раднику Олександру Карчевському за допомогу у вирішенні цього завдання. Нехай також щира радість і вдячність атманайців стане їм визначною винагородою.
Визначна подія у селі пройшла за участі представників влади. Віримо, що вони слів на вітер не кидають.
Геннадій Шевченко, депутат Запорізької обласної ради:
- Важлива і корисна для жителів глибинки ініціатива «Запорізької правди». Буду її підтримувати. Концепція еко-парку, яку сьогодні презентували школярі. Мені припала до душі. Докладу всіх зусиль, щоб цей проект в Атманаї став реальністю.