Як оформити реструктуризацію боргів за газ?

Увійти в опалювальний сезон без боргів пропонує своїм клієнтам газопостачальна компанія «Запоріжгаз Збут».
На сьогоднішній день заборгованість мешканців Запоріжжя та області, яким підприємство постачає блакитне паливо, становить 934 млн грн. У боржниках 358 тисяч побутових споживачів з 490 тисяч клієнтів компанії. Директор ТОВ «Запоріжгаз Збут» Владислав Вітютін зазначає, що від своєчасної оплати спожитого енергоресурсу залежить безперебійне постачання газу в регіоні.
Для погашення заборгованості «Запоріжгаз Збут» пропонує споживачам укласти договір реструктуризації і сплачувати суму боргу частинами.
Своєчасне погашення заборгованості за спожитий природний газ дозволить уникнути відключення від газопостачання і не втратити право на отримання матеріальної допомоги від держави на оплату житлово-комунальних послуг.
«Ми йдемо назустріч споживачам, в яких є заборгованість за природний газ і відсутня можливість оплатити її відразу повністю. Таким споживачам ми пропонуємо укласти договір реструктуризації, умови якого визначаються індивідуально», — говорить Владислав Вітютін.
Для укладення договору реструктуризації необхідно звернутися до Центрів обслуговування клієнтів з пакетом документів (паспорт, ідентифікаційний код, документ, що підтверджує неможливість оплати боргу в повному розмірі) і зробити перший внесок.