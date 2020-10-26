Податкові борги запорізького бізнесу зменшились на 151 мільйон

З початку року заборгованість з податків і зборів у регіоні зменшилась на 151 мільйон гривень. Як повідомив начальник Головного управління ДПС у Запорізькій області Роман Афонов, за рахунок погашення податкових боргів до державного бюджету надійшло 85 мільйонів, до місцевих скарбниць – майже 66 мільйонів гривень.
Для скорочення недоїмки запорізькі податківці вжили заходи відповідно до вимог чинного законодавства. Так, з рахунків боржників стягнуто платіжними вимогами та вилучено готівкових коштів на загальну суму 12,2 мільйона. Від підприємств, які знаходяться в процедурах банкрутства, до бюджету спрямовано 14,5 мільйона. Від реалізації дебіторської заборгованості скарбниці отримали 2,5 мільйона. За рахунок виділення коштів органами управління комунальних та державних підприємств залучено 2,6 мільйона. Після винесених судових рішень борги погашено у сумі 1,4 мільйона тощо.
Крім того, списано безнадійний податковий борг у розмірі 1 мільярд 181 мільйон, у тому числі, 1 мільярд 114 мільйонів – у зв’язку з ліквідацією боржників-банкрутів.
За дев’ять місяців заборгованість з єдиного внеску зменшилась на 72 мільйони, зокрема, 27,6 мільйона – у результаті взаємодії з органами Державної виконавчої служби, а також списано 21,3 мільйона.
Упродовж року сума несплаченого єдиного внеску у регіоні збільшилась на 48 мільйонів і на даний час становить 596 мільйонів.
Головне управління ДПС у Запорізькій області