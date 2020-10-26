Ринок праці Запорізької області

Станом на 23 жовтня 2020 року чисельність безробітних громадян по області становила 18,6 тис. осіб, з них 14,6 тис. осіб отримують допомогу по безробіттю.
Кількість актуальних вакансій станом на 23 жовтня 2020 року – 2402 одиниці (у м. Запоріжжі – 1662 одиниці). Таким чином, на одне вільне робоче місце претендувало 8 безробітних осіб (у м. Запоріжжі – 4 безробітних).
З початку жовтня 2020 року щоденно отримували статус безробітного в середньому 171 громадянин. За направленням служби зайнятості щоденно працевлаштовано 66 безробітних осіб, які перебували на обліку.
Довідки за тел.: 236-00-31, 233-64-92.