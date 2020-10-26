Запорізькі аудитори виявили незаконне використання державної фінансової підтримки в агропромисловому комплексі на суму майже 8 млн гривень

Фахівці Управління Східного офісу Держаудитслужби в Запорізькій області провели ревізію фінансово-господарської діяльності Департаменту агропромислового розвитку та захисту довкілля Запорізької обласної державної адміністрації, за результатами якої встановлено порушень, що призвели до незаконного використання бюджетних коштів, виділених як на утримання апарату, так і на здійснення державних цільових програм, на загальну суму
майже 8 млн гривень.
Зокрема, департаментом незаконно використано бюджетних коштів, виділених на фінансову підтримку заходів в агропромисловому комплексі шляхом здешевлення кредитів, на загальну суму 7,6 млн гривень.
Виявлено факт незаконного використання бюджетних коштів, виділених на підтримку закладення молодих садів, на суму 140 тис. гривень.
Дослідженням видатків на утримання департаменту встановлено незаконні виплати заступнику директора за додаткове навантаження у зв’язку з виконанням обов’язків за вакантною посадою директора департаменту, що призвело до зайвих виплат з оплати праці (з нарахуваннями) понад
77 тис. гривень.
Про результати ревізії поінформовано голову Запорізької обласної державної адміністрації. Департаменту направлено вимогу щодо усунення порушень.
Матеріали ревізії передано до правоохоронних органів.
Пресслужба Управління Східного офісу Держаудитслужби в Запорізькій області.