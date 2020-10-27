Як вдало обрати дитячу іграшку

Зазвичай догодити дитині віком до трьох років з подарунком достатньо просто. Дитини маже завжди буде радіти будь-якій яскравій іграшці відповідної вікової категорії. З дітками старшого віку ситуаціє в рази складніша. Часто доводиться чути від дорослих, які обирають подарунок дитині, фразу: «Ой, та що він там розуміє, йому ж всього три або чотири роки». Саме такий зневажливий підхід стає причиною дитячих сліз розпачу та образи. Отже, обираючи дитячі іграшки, варто бути більш відповідальним та з повагою віднестись до потреб та побажань малюка. Для того, щоб дитина була задоволеною, слід дотримуватись певних критеріїв вибору. Зробити це не складно, адже критерії ці прості та зрозумілі.
Як не помилитись при виборі дитячої іграшки
Дітки від трьох років зазвичай знають, що хочуть. Як правило, це не одна та навіть не дві іграшки. Це цілий список іграшок, ляльок, конструкторів, які є популярними серед дітей певного віку. Тож, іграшка має відповідати віку та статі дитини. Наступний важливий критерій – якість та стійкість до пошкоджень. Тут все зрозуміло, таким критеріям, в принципі, мають відповідати всі товари, не тільки дитячі. Окремо варто відзначити якість матеріалів іграшок. Оскільки мова йде про дитячу продукцію, тут треба бути особливо пильними. Слід звертати увагу на наявність запахів, небезпечних елементів тощо. Краще довіритись перевіреним виробникам із бездоганною репутацією. Також варто розуміти, що іграшки можуть бути дуже корисними для здоров’я та загального розвитку дитини. Наприклад, конструктори стимулюють уяву, залучають дрібну моторику рук та розвивають логічне мислення. Додатковим плюсом буде знання інтересів дитини. Ну і найважливіший критерій – це безпека дитини. Іграшка ніяким чином не повинна зашкодити дитині.
Де підібрати ідеальну іграшку
В спеціалізованих магазинах та мережах, які відповідально ставляться до своєї діяльності, мають бути враховані всі вищеперелічені критерії та обрані найкращі варіанти. Серед вітчизняних магазинів дитячої продукції, які відповідають найсуворішим вимогам, одразу на думку спадає мережа «Антошка». Тут вдало обрати іграшку або інший товар для дитини дуже просто. Достатньо розповісти консультанту про вік та стать дитини, її вподобання, і Вам запропонують найкращі варіанти, які є популярними серед дітей та точно не залишать нікого байдужим. А величезний вибір якісної продукції свідчить про те, що знайти тут можна, мабуть, все.