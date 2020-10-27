Майже мільйон мешканців Запорізького регіону знайшли роботу за сприяння служби зайнятості

Майже мільйон мешканців Запорізького регіону знайшли роботу за сприяння служби зайнятості

 

В першу неділю листопада в Україні відзначається день працівника соціальної сфери України.

«Соціальна робота – це місія, яка вимагає, крім чуйності і доброти, ще й високого рівня професіоналізму, вміння своєчасно і якісно надавати допомогу! Сучасний ринок праці дуже динамічний, і кар’єрні радники, консультанти роботодавця повинні оперативно реагувати на всі зміни, оновлювати свої знання і набувати нового досвіду! І все це для виконання нашої головної мети – якнайшвидше задоволення потреб роботодавців та підвищення рівня зайнятості населення», – відзначає директорка Запорізького обласного центру зайнятості Ірина Дуднік.

В цьому році державна служба зайнятості відзначатиме своє 30-річчя.

Так за ці роки отримали послуги  служби зайнятості 2,5 млн. осіб, з них:

Ø працевлаштовано – 905,2 тис. громадян в т.ч.:

– з наданням дотації роботодавцю – 16,6 тис.  громадян

– шляхом компенсації єдиного внеску роботодавцям – 4,5 тис.  осіб;

– шляхом надання одноразової виплати  допомоги по безробіттю

для організації підприємницької діяльності – 16,5 тис.  громадян;

Ø пройшли професійне навчання, перенавчання та підвищення  кваліфікації – 181,9 тис. громадян; для підвищення конкурентоспроможності на ринку праці ваучер на навчання та підвищення кваліфікації отримали 1,8 тис.  громадян віком від 45 років

Ø взяли участь у громадських роботах та інших роботах тимчасового характеру – 286,8 тис.  громадян.

 

Додаткову інформацію можна отримати у відділі організаційно-інформаційної роботи та архівної справи Запорізького ОЦЗ за номером (061)233-11-47

Суспільство