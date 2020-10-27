Опитування: «Які історико-культурні або природні риси є знаковими для Запорізької області?»

В Запорізькій області триває формування Стратегії розвитку туризму. Проводяться опитування та напрацювання впізнаваного візуального образу регіону. Долучитись до розробки айдентики Запорізької області має змогу кожен охочий.
Результати опитування буде використано під час розробки візуального бренду області. Департамент культури, туризму, національностей та релігій Запорізької обласної державної адміністрації пропонує вам визначити історико-культурні та природні риси Запорізької області за посиланням: