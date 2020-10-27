В Запорізькій області триває формування Стратегії розвитку туризму. Проводяться опитування та напрацювання впізнаваного візуального образу регіону. Долучитись до розробки айдентики Запорізької області має змогу кожен охочий.
Департамент культури, туризму, національностей та релігій Запорізької обласної державної адміністрації пропонує вам визначити колір, який буде використано під час розробки візуальної складової Запорізької області за посиланням
Опитування: «Які кольори відображають Запорізьку область?»
В Запорізькій області триває формування Стратегії розвитку туризму. Проводяться опитування та напрацювання впізнаваного візуального образу регіону. Долучитись до розробки айдентики Запорізької області має змогу кожен охочий.