За користування надрами і водою запорізькі компанії сплатили 398 мільйонів

Упродовж січня-вересня до бюджетів усіх рівнів надійшло 266 мільйонів 100 тисяч гривень рентної плати за користування надрами. Так, до державного бюджету запорізькі підприємства спрямували 185,1 мільйона, до місцевих бюджетів – 81 мільйон. У порівнянні з відповідним періодом 2019 року надходження до скарбниць збільшились на 1,5 мільйона. Про це повідомив начальник Головного управління ДПС у Запорізькій області Роман Афонов.
У розрізі територій найбільші суми направили суб’єкти господарювання Василівського та Михайлівського районів – 233,8 мільйона, м. Запоріжжя – 10,8 мільйона, м. Токмак, Токмацького та Чернігівського районів – 5,5 мільйона, Пологівського, Більмацького та Розівського районів – 5 мільйонів, Вільнянського і Новомиколаївського районів – 2,8 мільйона, Запорізького району – 2,5 мільйона, м. Мелітополь, Мелітопольського та Веселівського районів – майже 2 мільйони тощо.
Усього в регіоні нараховується 587 підприємств, які користуються надрами та здійснюють видобуток корисних копалин.
Також 520 запорізьких компаній і установ перерахували до бюджетів 131,8 мільйона гривень плати за спеціальне використання води. Зокрема, до державного бюджету спрямовано 72,5 мільйона, до місцевих – 59,3 мільйона.
Головне управління ДПС у Запорізькій області