Зверення до депутатів Запорізької обласної ради: Утримайтесь від скоєння злочину по відношенню до «Запорізької правди»!

На сайті Запорізької обласної ради з’явився проект рішення №11 від 16.10.2020 року «Про припинення комунального підприємства «Газета «Запорізька правда» Запорізької обласної ради шляхом приєднання до комунального підприємства «Запоріжжя» Запорізької обласної ради». Проєкт вносить постійна комісія обласної ради з питань управління об’єктами спільної власності територіальних громад області та житлово-комунального господарства, голова постійної комісії Руслан Бойчук.
В чергове, головний юрист облради Єгор Мороз вводить в оману депутатів, підготувавши відповідну «Пояснювальну записку до проекту рішення» за підписом того ж Руслана Бойчука, в якій намагається довести правочинність таких дій.
Втім, мушу нагадати пану юристу, що є постанова Третього апеляційного адміністративного суду від 03.04.2019 у справі № 280/5102/18 про роздержавлення «Запорізької правди», якою облраду спонукають виконати Закон України про реформування державних і комунальних друкованих ЗМІ- на найближчій черговій або позачерговій сесії ухвалити відповідне рішення, щоб зберегти видання, його назву, мову, тематичну спрямованість та інше.
На той момент КП «Газета «Запорізька правда» ЗОР ще мало діюче Свідоцтво про державну реєстрацію друкованого ЗМІ до 24.04 2019 року і могло здійснювати свій єдиний вид виробничої діяльності, зафіксований у Статуті – видання газети. Але в супереч вище зазначеного рішення суду обласна рада в особі першого заступника голови ОДА Єгора Семенкова змусила здати це свідоцтво, позбавивши власне підприємство можливості заробляти кошти. А саме підприємство не реформувала. Тому і почали накопичуватися борги.
Тим часом, у квітні 2019 року обласна державна адміністрація, яка за законом була відповідальною за успішне роздержавлення газети, а її представник – директор департаменту зв’язків зі ЗМІ та громадськістю ЗОДА Леван Шишинашвілі звітував на спільній нараді у Кабміні за участю НСЖУ про невідворотність успішності цього проекту, подала касаційну скаргу до Верховного Суду – увага! яка підступність! – на протидію цьому роздержавленню.
Рішення Верховного Суду з цього питання було ухвалене 16 вересня 2020 року. Тобто через півтора роки! Весь цей час КП «Газета «Запорізька правда» ЗОР не мало можливості заробляти кошти. А його власник – облрада – ігнорував всі звернення про конструктивне вирішення проблеми.
Тепер щодо самого рішення Верховного Суду. Позивачка Л.В.Віслоух просила вирішити на її користь питання про виплату їй компенсації моральної шкоди в сумі 30 тис грн., в чому їй відмовив Третій апеляційний суд м. Дніпро. Облдержадміністрація ж вимагала відмінити рішення про роздержавлення. Верховний Суд своїм рішенням від 16.09.20 відмовив обом заявникам. А власною ухвалою від 15 жовтня 2020 року перенаправив справу №280\5102\18 провадження №К\9901\15754\19, №К\9901\18433\19 до Орджонікідзевського районного суду м.Запоріжжя. Тобто судові процеси у справі про роздержавлення «Запорізької правди» тривають.
Тож зазначений проект рішення, який виставили на сайті облради і який готується до винесення на чергову сесію облради, про ліквідацію КП «Газета «Запорізька правда» ЗОР шляхом приєднання до КП «Запоріжжя» ЗОР не є правомочним.
Закликаю народних обранців відхилити цей проект як такий, що знищує клейнод Запорізького краю – єдину українськомовну газету регіонального рівня із 103(!) річною історією «Запорізька правда». А відродити видання шляхом виконання Закону України про реформування державних і комунальних ЗМІ. Збережіть історію- врятуйте «Запорізьку правду»!
Наталя Зворигіна,
в.о.головного редактора КП «Газета «Запорізька правда» ЗОР