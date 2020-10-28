Пам’яті товариша, почесного громадянина Запоріжжя Івана Георгійовича Воденіктова

На 79 році пішов з життя наш відомий земляк, політик, громадський діяч, колишній директор одного з провідних підприємств Запорізького промислового комплексу – заводу Дніпроспецсталь» Іван Георгієвич Воденіктов. Людина, яка з 1961 року пов’язала своє життя з нашим містом, внесла неоціненний вклад в його розвиток, працювала задля майбутнього нашого Запорізького краю.
Іван Георгійович неодноразово обирався депутатом Запорізьких міської та обласної ради, два скликання був депутатаом Верховної ради України, очолювавв металургійний завод «Дніпроспецсталь», був заступником генерального директора будівництва металургійного комбінату в Нігерії, працював в інших державних та громадських структурах.
Освічений, відповідальний, людяний – він був надійним товаришем і вірним другом, нрепересічною особистістю, до якої тягнулися всі, його поважали, йому довіряли. Таким ми його і запам’ятаємо.
Друзі і і товариші глибоко сумують з приводу смерті Івана Георгійовича Воденіктова і висловлюють щире співчуття його рідним та близьким!