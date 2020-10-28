Служба зайнятості пропонує унікальні можливості
Надзвичайно багато змін ввійшли в наше життя з початком карантину, перевівши багато сфер у формат онлайн. Але, незважаючи на встановлення обмежувальних заходів з метою захисту здоров’я своїх відвідувачів, служба зайнятості продовжує працювати, впроваджуючи використання освітніх платформ для підвищення конкурентоспроможності при працевлаштування.
До уваги бажаючих пройти онлайн – навчання:
Освітній портал Державної служби зайнятості (https://skills.dcz.gov.ua/),
Національна онлайн-платформа «Дія. Цифрова освіта» (https://osvita.diia.gov.ua/),
український громадський проект масових відкритих онлайн-курсів «Прометеус» (https://prometheus.org.ua/),
міжнародний ресурс у сфері масової онлайн – освіти «Coursera» (https://www.coursera.org/)
інші.
Особливої уваги заслуговує проект міжнародної освітньої платформи Coursera, який має назву «Ініціатива з відновлення робочої сили». Його мета – підтримати людей, які втратили роботу, та допомогти їм отримати корисні навички для успішного працевлаштування.
Для цього безробітним людям з декількох країн надається безкоштовний доступ до 3800 онлайн – курсів. Україна стала одною з перших країн, де запрацювала така ініціатива, і провайдером цієї послуги стала державна служба зайнятості.
Ініціатива міжнародної платформи Coursera пропонує освітні програми за такими напрямками:
наука про дані;
бізнес;
комп’ютерні науки;
особистісний розвиток;
інформаційні технології;
вивчення мов;
здоров’я;
математика і логіка;
соціальні науки;
природничі і технічні науки;
гуманітарні науки та мистецтво.
Як це працює? Зареєструватися на курс можна буде до 31 жовтня, а пройти до кінця року. Для цього зареєстрованому безробітному слід звернутися до свого кар’єрного радника, надати ім’я та електронну адресу, на яку має прийти запрошення на навчання. Після одержання запрошення перейти за посиланнями, створити свій акаунт та перейти до вибору курсів для навчання. За умови успішного проходження навчання безробітні безкоштовно отримують відповідні сертифікати.
Найголовнішою перевагою освітнього проекту Coursera вважається те, що, на відміну від інших онлайн-проектів, клієнтам пропонуються не окремі відео або лекції, а повні навчальні курси разом із підсумковими екзаменами. Дані курси зазвичай плануються та виконуються протягом 4-10 тижнів та включають відео лекції, завдання для самостійного опрацювання та тести.
«Серед плюсів даного онлайн-навчання слід відзначити, що це надає можливість отримувати знання найпрестижніших світових університетів; забезпечує безкоштовний доступ до програм найкращих викладачів світу; забезпечує найновішою інформацією, технологією, теорією; дає можливість навчатись будь-де і будь-коли; інформація про успішне навчання онлайн чи наявність сертифікатів значно посилює резюме та збільшує шанси на працевлаштування», – консультуєть фахівці служби зайнятості.
Додаткову інформацію можна отримати у відділі організаційно-інформаційної роботи та архівної справи Запорізького ОЦЗ за номером (061)233-11-47