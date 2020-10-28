Власники запорізької нерухомості сплатили до місцевих бюджетів 115 мільйонів

Власники запорізької нерухомості сплатили до місцевих бюджетів 115 мільйонів

За дев’ять місяців до місцевих бюджетів регіону надійшло 115 мільйонів 110 тисяч гривень податку на нерухоме майно (без показників великих підприємств, які зареєстровані в Східному управлінні Офісу ВПП ДПС). Як повідомив начальник Головного управління ДПС у Запорізькій області Роман Афонов, сплачена сума на 13 мільйонів 713 тисяч або на 13,5 відсотка перевищила минулорічну.

Так, від запорізьких компаній, установ і організацій скарбниці громад отримали 67,6 мільйона, що на 2,3 мільйона більше, ніж торік. Власники нерухомості-підприємці та громадяни сплатили 47,6 мільйона, зростання порівняно з січнем-вереснем 2019 року склало 11,4 мільйона.

Так, найбільші суми спрямували платники м. Запоріжжя – 37,3 мільйона, м. Мелітополь, Мелітопольського та Веселівського районів – 21,8 мільйона, Якимівського та Приазовського районів – 13,5 мільйона, м. Бердянськ, Бердянського та Приморського районів – 10 мільйонів, Вільнянського, Новомиколаївського районів – 6,4 мільйона, Запорізького району – 5,7 мільйона, Василівського та Михайлівського районів – понад 5 мільйонів тощо.

Всього в області нараховується 4206 юридичних осіб та 23565 фізичних осіб-платників податку на нерухоме майно.

Нагадаємо, на житлову нерухомість фізичних осіб податок нараховується на площу, яка перевищує 60 квадратних метрів для квартир, 120 квадратних метрів – для будинків і 180 квадратних метрів – для різних типів нерухомості. Ставки і пільги встановлюються рішеннями місцевих рад: сільських, селищних, міських та об’єднаних територіальних громад. Вони не повинні перевищувати 1,5 відсотка від мінімальної зарплати за квадратний метр. Податок сплачується тільки за ту площу, яка перевищує пільгову.

 

Головне управління ДПС у Запорізькій області

Економіка