Зустріяайте свіжий випуск ПравдаЗП №42 від 29.10.2020р.

Друзі! У четвер, 29 жовтня, виходить у світ черговий випуск Запорізької обласної газети «ПравдаЗП» громадської організації «Клуб друзів «Запорізької правди», в якому йтиметься про важливі події у житті мешканців нашої області.
Нова газета виходить тимчасово на період, поки трудовому колективу КП «Газета «Запорізька правда» ЗОР вдасться реалізувати У ПОВНОМУ ОБСЯЗІ Закон України про роздержавлення та відновити випуск газети «Запорізька правда».
Боротьба за відродження газети «Запорізька правда» триває. Ми розкажемо про тих, хто знищує нашу газету. І кожного назвемо поіменно.
Принагідно нагадаємо, що передплатити нашу газету – її друковану версію можна в відділеннях поштового зв’язку та пунктах приймання передплати, у листонош на доставних дільницях.
Передплата з поточних місяців 2020 року на місцеві видання приймається до 25 числа кожного місяця, що передує передплатному.
Наші передплатні індекси:
21707 – пільгова передплата: 32,45 на 1 місяць; 97,35 грн на 3 місяці, 194,70грн на 6 місяців
21708 – 37,45 на 1 місяць; 112,35 грн на 3 місяці, 224,70грн на 6 місяців.
Також зауважимо, що віднедавна передплату на нашу газету в Укрпошті можна оформити і он-лайн. Достатньо лише пройти за посиланням:
https://peredplata.ukrposhta.ua/index.php?route=product%2Fproduct&product_id=94571?utm_source=banner&utm_medium=own&utm_campaign=izdateli_2045&utm_content=pravda_zp
Нагадаємо шанувальникам нашого видання і про новий проект газети – благодійний аукціон «Ідентифікація.UA».
Обласна газета ГО «Клуб друзів «Запорізької правди» – єдине в Запорізькому краї українськомовне видання регіонального рівня «ПравдаЗП» потребує допомоги друзів. Долучайтеся до нашого нового проекту – аукціон «Ідентифікація.UA». В рамках аукціону ми пропонуватимемо вироби hand made, виготовлені за всіма правилами українського ужиткового мистецтва.
Всі кошти, виручені за результатами аукціону, будуть направлені на розвиток видання «ПрадаЗП», його веб-порталу і сторінок у соціальних мережах, а також на реалізацію права Запорізької громади на вільний доступ до інформації і свободу слова щодо відродження у судовому порядку газети «Запорізька правда» із 103-річною історією.
Наш новий лот – лялька-мотанка «Сонячний кінь». Це лялька-оберіг. Кінь – це символ енергії й сили, пристрастей та інстинктів, а також вірності і відданості у праці, у щоденних турботах. Предковічно коні були помічниками богів, воїнів-козаків і, головне, хліборобів. Кінь – працьовитий, войовничий і творчий дух. Сонячний кінь – це символ нескінченної творчої енергії. Він біжить крізь час та вимір протягом багатьох тисячоліть та залишає за собою вогонь – силу, яка запалює новими ідеями творчих та свідомих людей.
Виготовлена у відповідній кольоровій гамі за всіма правилами обрядової ляльки під наставництвом майстрині, психологині, лялькарки-терапевтки Ольги Манжури. Використані тільки натуральні матеріали Розмір 25х35 см.
Стартова ціна виробу – 350грн
Зробити ставку можна протягом місяця на сайті нашого видання за посиланням : https://zp-pravda.info/2020/09/29/soniachnyi-kin-tse-symvol-neskinchennoi-tvorchoi-enerhii/
Або зателефонувавши за номером: 098-447-29-36
Нинішній наш випуск виходить напередодні Міжнародного дня припинення безкарності за злочини проти журналістів, який відмічають 2 листопада.
Вчергове журналісти «Запорізької правди» апелюють до депутатів обласної ради з пропозицією припинити злочини проти видання і його творчого колективу – вирішити проблему роздержавлення газети у відповідності до Закону України про реформування державних і комунальних друкованих ЗМІ і убезпечити видання від знищення. На такий крок нас спонукав проект рішення №111 від 16.10.2020 року «Про припинення комунального підприємства «Газета «Запорізька правда» Запорізької обласної ради шляхом приєднання до комунального підприємства «Запоріжжя» Запорізької обласної ради», розміщений на офіційному інформаційному порталі облради. Проєкт вносить постійна комісія обласної ради з питань управління об’єктами спільної власності територіальних громад області та житлово-комунального господарства, голова постійної комісії Руслан Бойчук. Його автором безумовно є сумнозвісний головний юрист облради Єгор Мороз.
Також ми подамо попередній результат місцевих виборів. За підрахунками місцевого екзит-полу, проведеного Independent Researching Group в день виборів 25 жовтня, новий склад Запорізької обласної ради буде сформований з шести політичних сил. Деталі в рубриці «Події Факти Коментраі»
А ще ми інформуватимемо своїх читачів про таке.
У нашій традиційній рубриці «Справи небайдужих» розкажемо про людей, які нас надихають, про події, що нас захоплюють і про ідеї, які нас окриляють.
Піднімаємо й важливі соціальні проблеми.
Опублікований у нашій газеті № 38 від 01.10.20р. у рубриці “Пильнуй!” матеріал “Трунар “Запорізької правди” Едуард Гугнін зібрався очолити Національний університет “Запорізька політехніка” викликав широкий резонанс. Редакція отримала чимало відгуків на цю публікацію. Як виявилося, пан Гугнін вже встиг «наслідити» повсюди, де тільки міг. Один із цих відгуків ми не змогли оминути, оскільки мова іде про загрозу життєдіяльності одного з найавторитетніших і найстаріших вишів Запорізького краю – Запорізького національного технічного університету, який віднедавна називається “Запорізька політехніка”, а також безпосередньо про безпеку для життя і здоров’я його студентів та викладачів. Подробиці в нашій рубриці «Відгук на публікацію»
Згадаємо видатних особистостей нашого краю.
Члени Спілки ветеранів Афганістану Запоріжжя зі скорботою зустріли звістку, що пішов із життя їхній давній друг – видатний український скульптор Владлен Костянтинович Дубинін. Митець створив пам’ятник воїнам, загиблим в Афганістані. Свої спогади про нього вони виклали у своєму листі в редакцію. Публікуємо його у нашій рубриці «Постаті».
Також спонукаємо вас замислитися над питаннями уроків, які подає нам життя та історія.
Чи служать партії народу? Досвідчені парламентські партії кількісно послабили свої мережі в регіонах, а «нові» – досі не зуміли забезпечити свою присутність на рівні районів та громад. Підробиці у рубриці «Думки вголос».
Подаємо й корисну ужиткову інформацію.
Вагітним українкам стануть доступні нові послуги: які та де
Пройти комплекс обстежень, отримати консультацію вузького спеціаліста та підготуватися до пологів разом із психологом безкоштовно можна буде у комунальних лікарнях. Деталі у нашій рубриці «Ваше здоров’я». а у рубриці «Так живемо» розкажемо про зміни до порядку компенсації вартості послуги «муніципальна няня», які затвердив Уряд.
Залучаємо наших читачів і до корисного дозвілля
Твори запорізької родини митців Жолудів презентували у Національному музеї декоративного мистецтва. Виставка «Мистецькі символи запорізької землі» презентує роботи чотирьох художників – Олександра, Лариси, Аліни та Сергія Жолудів. Це перший виставковий проєкт, у якому беруть участь одразу всі члени талановитої родини Жолудів, які присвятили своє життя мистецтву кераміки. Подробиці у рубриці «Мистецькі обрії»
А у традиційній рубриці «Дивина тижня» її ведучий Олександр Максимов здивує своїх читачів розповіддю про … найкрутіші у світі яйця. Про що мова? Читайте «ПравдуЗП»!
Також саме у нашій газеті міститься – місячний календар, гороскоп, прогноз погоди, безкоштовні приватні оголошення, цікавий кросворд та ще багато іншої корисної інформації.
Нагадуємо, що читати нашу газету ви можете, завчасно оформивши передплату у будь-якому відділенні «Укрпошти», або на сайті нашої газети www.zp-pravda.info – електронна версія.
Придбати свіжий випуск «Правди ЗП» можна у приватних розповсюджувачів (у Запоріжжі), або безпосередньо у редакції газети, попередньо зателефонувавши 099-079-28-46.