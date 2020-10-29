Запорізькі власники VIP-автівок сплатили до бюджету 4,6 мільйона

У січні-вересні до місцевих бюджетів регіону надійшло 4 мільйони 638 тисяч гривень транспортного податку (без даних великих платників, які зареєстровані в Східному управлінні Офісу ВПП ДПС). Як повідомив начальник Головного управління ДПС у Запорізькій області Роман Афонов, запорізькі підприємства, організації і установи сплатили майже 3,1 мільйона, фізичні особи – понад 1,5 мільйона.
Половину надходжень забезпечили автовласники обласного центру – 2 мільйони 313 тисяч, мелітопольські та веселівські платники спрямували до скарбниці 482 тисячі, оріхівські та гуляйпільські – 424 тисячі, бердянські та приморські – 355 тисяч, пологівські, більмацькі та розівські – 260 тисяч, василівські та михайлівські – 225 тисяч тощо.
Станом на початок жовтня в області нараховується 136 юридичних та 90 фізичних осіб-платників транспортного податку. Вони володіють легковими автомобілями з датою випуску до п’яти років та середньоринковою вартістю понад 375 розмірів мінімальної заробітної плати.
Перелік таких автівок розміщено на сайті податкової служби (https://tax.gov.ua/dovidniki–reestri–perelik/pereliki-/334862.html) та Мінекономрозвитку (http://www.me.gov.ua/Vehicles/CalculatePrice?lang=uk-UA). Ставка податку становить 25 тисяч гривень на рік.
Головне управління ДПС у Запорізькій області