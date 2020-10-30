Чому існує гендерна нерівність в суспільстві, дізналася молодь Долинської ОТГ

Чому працюючи більше, жінка отримує меншу платню, чому виховання дитини й хатні справи в більшості випадків лягають на плечі жінок? Чому керівниками стають переважно чоловіки? Такі питання піднімалися в інтерактивному гендерному онлайн-кафе, в якому взяла участь молодь Долинської об’єднаної територіальної громади, організованого фондом «Єдність» за майбутнє».
Суспільство споконвіку «поляризувало» дві статі, з раннього дитинства виховувало у хлопчиків лише маскулінні риси: силу, мужність, активність, цілеспрямованість, раціональність. А в дівчаток – лише фемінні: слабкість, покірність, жіночність, емоційність, ніжність. Але маючи лише ці риси, жінка потім навряд чи зможе посісти керівну посаду в політиці чи економіці. З іншого боку, саме маскулінні риси нерідко «грають злий жарт» із чоловіками. Саме вони не в останню чергу призводять до того, що чоловіки в середньому живуть майже на 12 років менше, ніж жінки. Це часто відбувається через ризиковану поведінку («а слабо тобі стрибнути з мосту»), надмірну агресію («ану пішли, розберемося»), байдужість до свого здоров’я («та само минеться»). Багато хто саме так доводить, що він мужик. До того ж, 87,5% засуджених – чоловіки, і це також нерідко – наслідок ризикованої поведінки й надмірної агресії.
Особливо актуальною є проблема нерівної оплати праці. І хоча робочий час у чоловіків у середньому – 7,47 годин, а у жінок – 8,39 годин, жінки отримують заробітну платню, на чверть меншу.
- Нерівність, особливо в економічній сфері, є ганебним явищем, – відзначила під час інтерактивного обговорення представниця Долинської громади Любов Корнієнко. – Від цього треба позбутися. І я готова боротися за встановлення рівної зарплати на будь-якому підприємстві, де доведеться працювати.
Рівність жінок і чоловіків відстоюють і місцеві жінки-депутатки, які об’єдналися у міжфракційну депутатську групу «Рівні можливості». І вже зробили чимало: прийнято План дій на виконання Національного плану дій на виконання резолюції Ради Безпеки ООН 1325 «Жінки, мир, безпека». Долинська ОТГ долучилась і до Європейської Хартії рівності жінок і чоловіків у житті місцевих громад. Було проведено гендерний бюджетний аналіз соціальної програми «Назустріч людям». За його результатами підсилено підтримку вразливих верств населення. Призначено уповноважену особу з питань забезпечення рівних прав і можливостей жінок і чоловіків у Долинській сільській раді – заступницю голови ради Галину Данільчак. Постійно проводиться робота з інтегрування гендерного підходу в місцевій політиці.
Це доводить, що кожен із нас може внести свій вклад у забезпечення рівних можливостей жінок і чоловіків.
Олександр Дорошенко
Інформаційний матеріал підготовлено в рамках проекту «Просування участі жінок у політиці та протидія ґендерним стереотипам», який Запорізький благодійний фонд «Єдність» за майбутнє» реалізує в партнерстві з НДІ за підтримки Уряду Великої Британії через Фонд розвитку ефективного врядування