У сфері готівкових операцій запорізькі податківці провели 384 перевірки

Упродовж січня-вересня аудитори податкової служби Запорізької області провели 384 фактичні перевірки, що на 26 менше, ніж у аналогічному періоді минулого року.
За виявлені порушення у сфері готівкових операцій донараховано 3,6 мільйона гривень штрафних санкцій. З цієї суми суб’єкти господарювання узгодили 2,5 мільйона і на даний час вже сплатили 1,6 мільйона.
Запорізькі податківці взяли участь у відпрацюванні 36 автозаправних станцій, що торгували паливом без дозвільних документів. Крім того, перевірено 28 господарських об’єктів, які продавали алкогольні напої та тютюнові вироби.
Також з початку року фахівці органів ДПС регіону провели 45 планових та 176 позапланових перевірок компаній і організацій. Порівняно з 2019 роком кількість контрольно-перевірочних заходів зменшилась відповідно, на 61 та 212.
За результатами аудиту до бюджету донараховано узгоджених податкових зобов’язань в сумі 131 мільйон, з якої до скарбниці вже надійшло 31,8 мільйона.
Головне управління ДПС у Запорізькій області