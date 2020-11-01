Ділимось корисними посиланнями для користування програмними РРО

Бажаєте долучитись до числа користувачів програмних реєстраторів розрахункових операцій? В такому разі вам у нагоді стануть інструкції податкової служби, розміщені на офіційному сайті ДПС під банером “Програмні РРО”. Доступ до корисної інформації можна отримати за лінками або QR-кодами.
Інструкції із встановлення та налаштування програмних РРО розміщено за посиланнями: https://tax.gov.ua/baneryi/programni-rro/programniy-reestrator-rozrahunkovih-operatsiy/programniy-reestrator-rozrahunkovih-operatsiy-/
та https://tax.gov.ua/baneryi/programni-rro/programniy-reestrator-rozrahunkovih-operatsiy/fiskalniy-dodatok-prrosto/
Інструкції щодо заповнення реєстраційної форми та повідомлення про надання інформації щодо кваліфікованого сертифіката відкритого ключа розміщено за посиланням:
https://tax.gov.ua/baneryi/programni-rro/formi-prro/instruktsii-schodo-zapovnennya-form/.