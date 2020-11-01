Радіодиктант національної єдності: офіційні правила участі

Ювілейний ХХ Радіодиктант національної єдності цього року відбудеться 9 листопада о 9:00, про це в ефірі «Суспільної студії» на телеканалі UA: ПЕРШИЙ повідомив член правління Суспільного, відповідальний за платформу радіо, і керівник Радіодиктанту Дмитро Хоркін. У День української писемності та мови тисячі українців щороку беруть участь у флешмобі й приєднуються до події по всьому світу.
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Цьогоріч підготовку диктанту доручили трьом фахівцям. Текст для диктанту написав відомий письменник і видавець Іван Малкович. Науковою консультанткою проєкту стала докторка філологічних наук, професорка Лариса Масенко. Читатиме диктант знаменита акторка Римма Зюбіна. Спецпроєкт, організований Суспільним спеціально до події, стартуватиме в студії UA: ПЕРШИЙ, а також в ефірі UA: Українське радіо та UA: Радіо Культура о 9:00, ведучі в студії розкажуть історію диктанту й дадуть змогу всім охочим підготуватися до написання. Сам же радіодиктант почнеться о 9:15.
Традиційно найактивнішими учасниками флешмобу є школярі, студенти та викладачі навчальних закладів, але щороку диктант розширює межі — у ньому беруть участь представники найрізноманітніших професій, а також відомі спортсмени, актори, бізнесмени та політики. Студію для написання диктанту для гостей облаштували в читальній залі Національної бібліотеки імені Вернадського, де відомі українці писатимуть диктант із дотриманням карантинних вимог.
Дмитро Хоркін закликав усіх українців консолідуватися навколо своєї мови й писати диктант: «Щороку ми отримуємо двадцять-тридцять тисяч листів із диктантами від наших слухачів і глядачів. Усі навчальні заклади України отримають розсилку із запрошенням узяти участь у диктанті та покроковою інструкцією, як його писати. Представники дипломатичних місій — також часті учасники радіодиктанту. Але ми працюємо для всіх — у кав’ярнях, музеях, театрах, на виробництвах та в офісах — усюди писатимуть Радіодиктант національної єдності».
Час для надсилання готового тексту — астрономічна доба. Текст диктанту оприлюднять на сайті UA: Українське радіо 11 листопада об 11:00.
Роботи прийматимуть онлайн та офлайн. Паперового листа потрібно надіслати за адресою: м. Київ, вул. Хрещатик, 26, 01001. Важливо, щоб гриф дати надсилання був не пізніше ніж 10 листопада. Онлайн свою роботу можна надіслати на скриньку rd@ukr.radio. Після оприлюднення диктанту електронні листи не прийматимуть.
Для зручності організатори підготували електронну форму для отримання робіт, щоб можна було надіслати диктант за допомогою будь-якого гаджета. Її оприлюднять на сайті ukr.radio 9 листопада.
Усі надіслані роботи перевірить спеціальна фахова комісія. Роботи, написані без помилок, отримають подарунки від партнерів проєкту. Результати оголосять упродовж 1–2 місяців залежно від кількості отриманих листів.
Наукова консультантка Радіодиктанту Лариса Масенко підготувала кілька порад для учасників, щоб написати диктант без помилок.
- радіо — UA: Українське радіо, UA: Радіо Культура;
- телебачення — UA: ПЕРШИЙ, UA: КУЛЬТУРА та регіональне суспільне телебачення;
- інтернет — ютуб-канал та фейсбук-сторінка UA: Українське радіо.
Розкажіть нам, як ви готуєтеся до диктанту в соцмережах: опублікуйте фото або текст із хештегом #РадіоДиктант2020.
Джерело: UA: Суспільне мовлення