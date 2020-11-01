Ринок праці Запорізької області

Станом на 30 жовтня 2020 року чисельність безробітних громадян по області становила 18,2 тис. осіб, з них 14,3 тис. осіб отримують допомогу по безробіттю.
Кількість актуальних вакансій станом на 30 жовтня 2020 року – 2522 одиниці (у м. Запоріжжі – 1680 одиниць). Таким чином, на одне вільне робоче місце претендувало 7 безробітних осіб (у м. Запоріжжі – 4 безробітних).
З початку жовтня 2020 року щоденно отримували статус безробітного в середньому 156 громадян. За направленням служби зайнятості щоденно працевлаштовано 61 безробітну особу, яка перебувала на обліку.
Довідки за тел.: 236-00-31, 233-64-92.