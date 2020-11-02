Для користування Електронним кабінетом та програмними РРО запоріжці отримали 44 тисячі ключів

Для користування Електронним кабінетом та програмними РРО запоріжці отримали 44 тисячі ключів

За десять місяців працівники податкової служби регіону надали електронні довірчі послуги 19341 платнику. Всього запоріжці отримали 44466 кваліфікованих сертифікатів відкритих ключів. Як повідомив начальник Головного управління ДПС у Запорізькій області Роман Афонов, у порівнянні з минулим роком кількість клієнтів пунктів реєстрації збільшилась на 5,7 тисячі, електронних ключів – на 8,6 тисячі.

Керівник податкової служби області підкреслив, що кваліфіковані сертифікати відкритих ключів надають доступ до десятків електронних сервісів ДПС, використання програмних реєстраторів розрахункових операцій, а також до багатьох державних електронних послуг.

Для отримання ЕДП користувачу необхідно ознайомитись з Регламентом та умовами Договору про надання ЕДП, а також попередньо записатися до відповідного пункту обслуговування. Режим роботи регіональних підрозділів та контактна інформація розміщені за посиланням: https://acskidd.gov.ua/contacts.

Докладно про отримання електронних довірчих послуг, у тому числі для програмних РРО: https://acskidd.gov.ua/etrusted-services.

Нагадуємо, на даний час надання електронних довірчих послуг здійснюється лише за наявності у клієнтів засобів захисту від респіраторних захворювань та з обмеженою кількістю одночасного перебування людей у приміщеннях відокремлених пунктів реєстрації.

 

Головне управління ДПС у Запорізькій області

Економіка