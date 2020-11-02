Переваги комплексного протеїну

Користь протеїну для чоловіків
Комплексний протеїн необхідний для досягнення 3 основних спортивних цілей: набору м’язової маси, контролю ваги, а також формування параметрів справжнього рельєфного тіла. Вибрати добавку пропонується за посиланням
Універсальний протеїн, що складається з швидкозасвоюваних і повільнозасвоюваних білків розрахований як на представниць прекрасної статі, так і на чоловіків. Зокрема для чоловіків, що займаються конкретним професійним спортом, для тих, хто виконує важку працю, протеїн допомагає:
- за рахунок амінокислотного складу живити клітини м’яких тканин, відновлювати їх після інтенсивних навантажень;
- діяти тривалий час на організм і підвищувати витривалість, працездатність;
- адаптуватися початківцям спортсменам до системи спортивного харчування;
- замінити 1-2 прийоми їжі, коли немає можливості повноцінно поїсти або ж перекусити;
- зміцнити імунітет;
- заощадити кошти, якщо раптом система фізичних навантажень не підійде або спортсмен зовсім відмовиться від спортивного життя.
Особливості прийому для жінок
Жінки поступово порівнюються не тільки в політиці з чоловіками, але і в спорті. Наприклад, під час локдауна, продиктованого коронавірусів, в Україні кожна 5 жінка стала активно займатися фізичними навантаженнями, займатися з тренером в онлайн-режимі, бігати, а після виходу з карантину – частіше відвідувати зали. Для досягнення результатів самих вправ мало, необхідно ще скорегувати раціон, і приймати спеціальні добавки, наприклад комбінований протеїн, який часто вживають спочатку, а потім поступово переходять на монобелковие препарати.
Для жінок універсальний протеїн – це:
- контроль ваги за рахунок заміни перекусів або повноцінного прийому їжі (але не на постійній основі);
- позитивний вплив на зовнішні показники краси – нігті, волосся, шкіру;
- достатня добова норма білків і додаткова енергія;
- придушення почуття голоду і потреби в вуглеводній їжі;
- корекція параметрів тіла під час “сушіння”;
- контроль гормонів (переважання естрогенів над тестостероном);
- смачний і зручний в приготуванні коктейль, який завжди під рукою, що важливо для мобільної сучасної дівчини.
Як для чоловіків, так і для жінок багатокомпонентний протеїн корисний тільки тому, що можна підібрати свій унікальний склад – без білків тваринного походження, без глютену, без сої або навпаки концентрований продукт, коли перед спортсменом стоять високі силові мети.
Бестселери осінніх продажів
Топ-3 оптимальних комплексних протеїни, які можна сьогодні придбати від відомих виробників спортивного харчування:
- PROTEIN POWER, EXTREMAL, протеїн, 700 г зі смаками полуничного смузі або ж шоколадного крему. Добавка підійде для тих, кому потрібно достатнє вживання вуглеводів разом з білками протягом дня. Це і гейнер, і протеїн в одному продукті, який слід приймати не більше 4 разів на день. Калорійність на 100 г становить 427 ккал.
- PROTEIN ACTIVITY, EXTREMAL, мультіпротеін, 2000 р зі смаком десерту тірамісу, малинового і полуничного смузі, який містить в складі 70% концентрації білка – молочного, яєчного, сироваткового і соєвого ізоляту. 15% вуглеводів в продукті дозволяє легше засвоюватися білкам і справлятися з фізичними навантаженнями. 375 ккал на 100 г.
- Протеїн комплексний HIRO BLEND, YAMAMOTO NUTRITION, 700 г з шоколадним смаком, який крім високоякісних білків містить водорозчинний вітамін В6, який сприяє метаболізму глікогену і білків, а також 18 амінокислот. На 100 г продукту 371 ккал.
Найвигідніше місце покупки
Вибрати потрібний комплексний протеїн під власні індивідуальні запити складе чимало праці і забере чимало часу. Сьогодні безліч виробників намагаються догодити клієнтам, іноді продаючи “повітря”. Щоб не купити для себе неякісний продукт, важливо приділяти увагу тільки перевіреним виробникам з історією, уважно читати відгуки про товар і питати фахівців.
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