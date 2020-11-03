За період карантину з 12.03.2020 року по 28.10.2020 року статус безробітного отримали 28,5 тис. осіб (на 28% більше, ніж за аналогічний період минулого року – 22,3 тис. безробітних).
У порівнянні з першим етапом карантинних заходів, темпи реєстрації безробітних значно уповільнились. Якщо у квітні 2020 року в середньому по області щоденно статус безробітного отримували 393 особи, у травні – 223 особи, у червні – 176 осіб, то у вересні – 147 осіб.
З початку карантину призначено виплату допомоги по безробіттю 24,6 тис. осіб, що в 1,8 разів більше, ніж за аналогічний період 2019 року (14,0 тис. безробітних).
На тлі карантину у базі даних служби зайнятості значно зменшилась кількість вакансій. Так, з 12.03.2020 по 28.10.2020 року роботодавцями було надано лише 21,4 тис. вакансій, що на 43% менше, ніж за аналогічний період минулого року (37,3 тис. вакансій).
Якщо з 12.03.2019 по 28.10.2019 року було працевлаштовано 31,7 тис. осіб, то протягом карантину за сприяння служби зайнятості забезпечено роботою 19,4 тис. осіб, зокрема 11,8 тис. безробітних.
Станом на кінець жовтня 2020 року в Запорізькій службі зайнятості у порівнянні з аналогічним періодом 2019 року:
- перебуває на обліку 18,3 тис. безробітних – збільшення на 26% (на 3,8 тис. осіб);
- допомогу по безробіттю отримують 14,3 тис. осіб – збільшення на 36% (на 3,8 тис. осіб);
- кількість вакансій становить 2413 одиниць – зменшення на 40% (на 0,6 тис. одиниць);
- навантаження на одне вільне робоче місце складає 8 безробітних – (на 28.10.2019 було 5 безробітних).
«Незважаючи на непросту ситуацію в економіці, завдяки плідній співпраці служби зайнятості та роботодавців, під час карантину роботу знайшли майже 19,5 тисяч осіб. Тож, запевняємо, що робота є! І карантин не завада працевлаштуванню, головне – бажання і наполегливість», – коментує директорка Запорізького обласного центру зайнятості Ірина Дуднік.
Додаткову інформацію можна отримати у відділі організаційно-інформаційної роботи та архівної справи Запорізького ОЦЗ за номером (061)233-11-47