Сім мільярдів сплатили запорізькі роботодавці до пенсійного і соціальних фондів

У січні-жовтні запорізькі підприємства, організації, установи і підприємці спрямували 7 мільярдів 201 мільйон 317 тисяч гривень єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування (не враховуючи показники великих підприємств, які обслуговуються в Східному управлінні Офісу ВПП ДПС). Як повідомив начальник Головного управління ДПС у Запорізькій області Роман Афонов, це на 417 мільйонів або на 6 відсотків більше, ніж за аналогічний період минулого року.
Найбільші суми до пенсійного та соціальних фондів надійшли від платників м. Запоріжжя – 3 мільярди 753 мільйони гривень. Роботодавці м. Енергодар, Кам’янсько-Дніпровського та Великобілозерського районів сплатили 1 мільярд 77 мільйонів, м. Мелітополь, Мелітопольського та Веселівського районів – 668 мільйонів, м. Бердянськ, Бердянського та Приморського районів – 490 мільйонів, Пологівського, Більмацького та Розівського районів – 204 мільйони, Василівського та Михайлівського районів – 202 мільйони, Вільнянського, Новомиколаївського районів – 193 мільйони, Оріхівського та Гуляйпільського районів – 185 мільйонів тощо.
Всього на території регіону нараховується 54,5 тисячі платників єдиного внеску, зокрема, 44618 фізичних осіб-підприємців (сплачують внесок за себе), 2905 СГД-юридичних осіб, 6164 ФОП-роботодавця, 487 самозайнятих осіб, 173 члени фермерських господарств, а також 170 осіб, які беруть участь у добровільному страхуванні.
Нагадаємо, ставка єдиного внеску складає 22 відсотки від мінімальної заробітної плати. З 1 вересня мінімальний розмір внеску становить 1100 гривень на місяць (3300 гривень за квартал). Максимальний розмір – 16500 гривень.
Головне управління ДПС у Запорізькій області