Концерт солістки Запорізької обласної філармонії,
заслуженої артистки України
Ілони Турчанінової.
Прем’єра! PIANO FOREVER- музично – філософський проект солістки Запорізької обласної філармонії, заслуженої артистки України Ілони Турчанінової.
Хто ми і навіщо ми на цій землі? МАКРО і МІКРОКОСМОС в шедеврах світової фортепіанної музики. Всю красу навколишнього світу, всю гаму почуттів і людських переживань відкриє король музичних інструментів – РОЯЛЬ. Разом з нами він робить перші кроки, усвідомлює навколишній світ, вдихає квітучий аромат весни, переживає першу любов. Він змушує нас задуматися, повертає нас у минуле і відправляє в майбутнє, вселяє НАДІЮ І ВІРУ!
У програмі прозвучать твори І.С. Баха, В. А. Моцарта, Л. Бетховена, Ф. Шопена, Е. Гріга, Ф. Ліста, П. Чайковського, С. Рахманінова, І. Альбеніса, Дж. Гершвіна, Б. Еванса, Р. Сакамото, А. Мустафа-Заде, Ф. Гласса, В. Сильвестрова.
Відеоінсталяція – Андрій Юрченко.
Перед початком концерту глядачі матимуть унікальну нагоду познайомитися з тематичними художніми роботами митців Запорізького міського об’єднання “Колорит”.
І відділення
Й.С. Бах – О. Зілоті. Прелюдія сі мінор. BWV 923.
Й.С. Бах. Прелюдія до мінор (bwv 847).
В.А. Моцарт. Фантазія № 3 ре мінор, К. 397
Л. ван Бетховен. Соната для фортепіано № 4 «Місячна» (частина I)
Ф. Шопен. Етюд № 24 «Океан»
Е. Гріг. «Люблю тебе». ОР. 41
Ф. Ліст. Трансцендентний етюд № 12 «Завірюха»
П. Чайковський. Времена года. Апрель. «Подснежник»
С. Рахманінов. «Сирень»
І. Альбеніс. «Астурія»
ІІ відділення
Дж. Гершвін – Е. Вайлд. Етюд № 4 «Обіймаю тебе»
Б. Евас – Ф. Хайм. «Моя»
Р. Сакамото. «Потік енергії»
Р. Сакамото. «Дощ»
А. Мустафа – Заде. “Контрасти”
В. Сильвестров. «Kitch music»
Ф. Гласс. «Божевільний порив»
Й.С.Бах. Прелюдія до мажор