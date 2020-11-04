Запорізьке комунальне підприємство ухилилось від сплати 6,7 мільйона гривень податків

Працівники податкової міліції Запорізької області під процесуальним керівництвом Запорізької обласної прокуратури закінчили досудове розслідування у кримінальному провадженні, розпочатому за фактом умисного ухилення від сплати податку на доходи фізичних осіб і військового збору службовими особами комунального підприємства Запорізької області.
Встановлено, що з січня по липень 2017 року вони відображали у податковій звітності завищені показники щодо фактичної сплати податків і зборів, що призвело до ненадходження до бюджету коштів на загальну суму 6,7 мільйона гривень.
У жовтні 2020 року до суду направлено обвинувальний акт відносно колишнього головного бухгалтера. Завдяки вжитим заходам підприємство частково відшкодувало завдані державному бюджету збитки у розмірі 680 тисяч гривень.
Головне управління ДФС у Запорізькій області