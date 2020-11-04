Запорізьке комунальне підприємство ухилилось від сплати 6,7 мільйона гривень податків

Запорізьке комунальне підприємство ухилилось від сплати 6,7 мільйона гривень податків

Працівники податкової міліції Запорізької області під процесуальним керівництвом Запорізької обласної прокуратури закінчили досудове розслідування у кримінальному провадженні, розпочатому за фактом умисного ухилення від сплати податку на доходи фізичних осіб і військового збору службовими особами комунального підприємства Запорізької області.

Встановлено, що з січня по липень 2017 року вони відображали у податковій звітності завищені показники щодо фактичної сплати податків і зборів, що призвело до ненадходження до бюджету коштів на загальну суму 6,7 мільйона гривень.

У жовтні 2020 року до суду направлено обвинувальний акт відносно колишнього головного бухгалтера. Завдяки вжитим заходам підприємство частково відшкодувало завдані державному бюджету збитки у розмірі 680 тисяч гривень.

 

Головне управління ДФС у Запорізькій області

Економіка