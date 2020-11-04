Запорізькі платники податків перерахували до бюджетів 14 мільярдів гривень

У січні-жовтні від запорізьких платників до бюджетів усіх рівнів надійшло 14 мільярдів 686 мільйонів гривень податків і зборів (без врахування великих платників, які перебувають на обліку в Східному управлінні Офісу ВПП ДПС). У порівнянні з відповідним періодом 2019 року сплата збільшилась на 895 мільйонів.
Коментуючи надходження, начальник Головного управління ДПС у Запорізькій області Роман Афонов повідомив, що зі сплаченої суми до державного бюджету було спрямовано 6 мільярдів 750 мільйонів гривень. Це на 549,7 мільйона більше даних аналогічного періоду минулого року.
Так, за десять місяців запорізькі компанії і приватні підприємці перерахували до бюджету країни 3 мільярди 452 мільйони гривень податку на додану вартість. Порівняно з минулим роком сплата збільшилась на 512 мільйонів або на 17,4 відсотка.
З доходів платників державна скарбниця отримала 1 мільярд 716,5 мільйона гривень ПДФО, що на 124,6 мільйона або на 7,8 відсотка більше, ніж торік.
Роботодавці і мешканці регіону сплатили 545 мільйонів гривень військового збору, що перевищило показники десяти місяців попереднього року на 34 мільйони або на 6,7 відсотка.
Крім того, до бюджету надійшло 526 мільйонів гривень податку на прибуток, 247,2 мільйонів гривень рентної плати за використання природних ресурсів, 106,2 мільйонів гривень екологічного податку тощо.
Головне управління ДПС у Запорізькій області