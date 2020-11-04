Зустрічайте свіжий випуск ПравдаЗП №43 від 05.11.20

Друзі! У четвер, 5 листопада, виходить у світ черговий випуск Запорізької обласної газети «ПравдаЗП» громадської організації «Клуб друзів «Запорізької правди», в якому йтиметься про важливі події у житті мешканців нашої області.
Нова газета виходить тимчасово на період, поки трудовому колективу КП «Газета «Запорізька правда» ЗОР вдасться реалізувати У ПОВНОМУ ОБСЯЗІ Закон України про роздержавлення та відновити випуск газети «Запорізька правда».
Боротьба за відродження газети «Запорізька правда» триває. Ми розкажемо про тих, хто знищує нашу газету. І кожного назвемо поіменно.
Принагідно нагадаємо, що передплатити нашу газету – її друковану версію можна в відділеннях поштового зв’язку та пунктах приймання передплати, у листонош на доставних дільницях.
Передплата з поточних місяців 2020 року на місцеві видання приймається до 25 числа кожного місяця, що передує передплатному.
Наші передплатні індекси:
21707 – пільгова передплата: 32,45 на 1 місяць; 97,35 грн на 3 місяці, 194,70грн на 6 місяців
21708 – 37,45 на 1 місяць; 112,35 грн на 3 місяці, 224,70грн на 6 місяців.
Також зауважимо, що віднедавна передплату на нашу газету в Укрпошті можна оформити і он-лайн. Достатньо лише пройти за посиланням:
https://peredplata.ukrposhta.ua/index.php?route=product%2Fproduct&product_id=94571?utm_source=banner&utm_medium=own&utm_campaign=izdateli_2045&utm_content=pravda_zp
Нагадаємо шанувальникам нашого видання і про творчий проект газети – благодійний аукціон «Ідентифікація.UA».
Обласна газета ГО «Клуб друзів «Запорізької правди» – єдине в Запорізькому краї українськомовне видання регіонального рівня «ПравдаЗП» потребує допомоги друзів. Долучайтеся до нашого нового проекту – аукціон «Ідентифікація.UA». В рамках аукціону ми пропонуватимемо вироби hand made, виготовлені за всіма правилами українського ужиткового мистецтва.
Всі кошти, виручені за результатами аукціону, будуть направлені на розвиток видання «ПрадаЗП», його веб-порталу і сторінок у соціальних мережах, а також на реалізацію права Запорізької громади на вільний доступ до інформації і свободу слова щодо відродження у судовому порядку газети «Запорізька правда» із 103-річною історією.
Наш новий лот – лялька-мотанка «Сонячний кінь». Це лялька-оберіг. Кінь – це символ енергії й сили, пристрастей та інстинктів, а також вірності і відданості у праці, у щоденних турботах. Предковічно коні були помічниками богів, воїнів-козаків і, головне, хліборобів. Кінь – працьовитий, войовничий і творчий дух. Сонячний кінь – це символ нескінченної творчої енергії. Він біжить крізь час та вимір протягом багатьох тисячоліть та залишає за собою вогонь – силу, яка запалює новими ідеями творчих та свідомих людей.
Виготовлена у відповідній кольоровій гамі за всіма правилами обрядової ляльки під наставництвом майстрині, психологині, лялькарки-терапевтки Ольги Манжури. Використані тільки натуральні матеріали Розмір 25х35 см.
Стартова ціна виробу – 350грн
Зробити ставку можна протягом місяця на сайті нашого видання за посиланням : https://zp-pravda.info/2020/09/29/soniachnyi-kin-tse-symvol-neskinchennoi-tvorchoi-enerhii/
Або зателефонувавши за номером: 098-447-29-36
Нинішній наш випуск виходить напередодні Дня української писемності та мови, який ми відзначатимемо 9 листопада, у понеділок.
Боротьба за українську мову в Україні – це не забавка національно стурбованої інтелігенції, це боротьба за саме існування Української держави. Підтвердження у рубриці «Мова-зброя»
Також ми подаємо черговий попередній результат місцевих виборів. Розкажемо, представники яких політичних сил обрані до рад різних рівнів, а також про персон, яким жителі нашої області довірили посади міських, сільських і селищних голів, а також голів ОТГ. Деталі в рубриці «Події Факти Коментарі»
А ще ми інформуємо своїх читачів про таке.
У нашій традиційній рубриці «Справи небайдужих» розкажемо про людей, які нас надихають, про події, що нас захоплюють і про ідеї, які нас окриляють.
Піднімаємо й важливі соціальні проблеми.
Які повноваження мають органи влади в Україні і чому ми маємо знати, яка різниця в їхніх повноваженнях? Відповіді шукайте у нашій рубриці «Громадянське суспільство»
Згадаємо видатних особистостей нашого краю.
Нині на вас очікує зустріч з народною артисткою України – актрисою Запорізького академічного українського музично-драматичного театру ім.Магара Любов’ю Матвіїшиною. Публікуємо нарис про неї журналістки Віталіни Московцевої у нашій рубриці «Постаті».
Також спонукаємо вас замислитися над питаннями уроків, які подає нам життя та історія.
Нині поговоримо про провінціалізм епохи глобалізації . Наша експертка – відома українська філософиня і публіцистка Оксана Забужко. Деталі в рубриці «Думки вголос».
Подаємо й корисну ужиткову інформацію.
Нині розкажемо про особливості працевлаштування неповнолітніх.
Залучаємо наших читачів і до корисного дозвілля
Спонукаємо вас поміркувати над стравами нашої національної кухні. Бoрщ – цe не рoсiйський суп. Впeршe в iстoрiї Укрaїни бoрщ oфiцiйнo зaрeєстрoвaний у Нaцпeрeлiку нeмaтeрiaльнoї культурнoї спaдщини. Деталі у нашій рубриці «Ідентифікація.UA»
А у традиційній рубриці «Дивина тижня» її ведучий Олександр Максимов здивує своїх читачів розповіддю про …сталевого велетня у запорізькій глибинці. Про що мова? Читайте «ПравдуЗП»!
Також саме у нашій газеті міститься – місячний календар, гороскоп, прогноз погоди, безкоштовні приватні оголошення, цікавий кросворд та ще багато іншої корисної інформації.
Нагадуємо, що читати нашу газету ви можете, завчасно оформивши передплату у будь-якому відділенні «Укрпошти», або на сайті нашої газети www.zp-pravda.info – електронна версія.
Придбати свіжий випуск «Правди ЗП» можна у приватних розповсюджувачів (у Запоріжжі), або безпосередньо у редакції газети, попередньо зателефонувавши 099-079-28-46.