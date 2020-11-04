Зустрічайте свіжий випуск ПравдаЗП №43 від 05.11.20

Зустрічайте свіжий випуск ПравдаЗП №43 від 05.11.20

Друзі! У четвер, 5 листопада,  виходить у світ черговий випуск  Запорізької обласної газети «ПравдаЗП» громадської організації «Клуб друзів   «Запорізької правди», в якому йтиметься про  важливі події у житті  мешканців нашої області.

             Нова газета виходить тимчасово на період, поки трудовому колективу КП «Газета «Запорізька правда» ЗОР вдасться реалізувати У ПОВНОМУ ОБСЯЗІ  Закон України про роздержавлення та відновити випуск газети «Запорізька правда».

Боротьба за відродження газети «Запорізька правда» триває. Ми розкажемо про тих, хто знищує нашу газету. І кожного назвемо поіменно.

 

Принагідно  нагадаємо, що передплатити нашу газету – її друковану версію можна в відділеннях поштового зв’язку та пунктах приймання передплати, у листонош на доставних дільницях.

Передплата з поточних місяців 2020 року на місцеві видання приймається до 25 числа кожного місяця, що передує передплатному.

          Наші передплатні індекси:

21707  –  пільгова передплата: 32,45 на 1 місяць;   97,35 грн на 3 місяці, 194,70грн на 6 місяців

            21708  – 37,45 на 1 місяць; 112,35 грн на 3 місяці, 224,70грн на 6 місяців.

 

            Також зауважимо, що віднедавна передплату на нашу газету в Укрпошті можна оформити і он-лайн. Достатньо лише пройти за посиланням:

 https://peredplata.ukrposhta.ua/index.php?route=product%2Fproduct&product_id=94571?utm_source=banner&utm_medium=own&utm_campaign=izdateli_2045&utm_content=pravda_zp

 

 

Нагадаємо шанувальникам нашого видання і  про творчий  проект  газети – благодійний аукціон «Ідентифікація.UA».

Обласна газета ГО «Клуб друзів «Запорізької правди» – єдине в Запорізькому краї  українськомовне видання регіонального рівня  «ПравдаЗП» потребує допомоги друзів. Долучайтеся  до нашого нового проекту – аукціон «Ідентифікація.UA». В рамках аукціону ми пропонуватимемо вироби hand made, виготовлені за всіма правилами  українського ужиткового мистецтва.

 Всі кошти, виручені за результатами аукціону, будуть направлені на розвиток видання «ПрадаЗП», його веб-порталу і сторінок у соціальних мережах, а також на реалізацію права Запорізької громади на вільний доступ до інформації і свободу слова щодо відродження у судовому порядку  газети «Запорізька правда» із 103-річною історією.

Наш новий  лот – лялька-мотанка «Сонячний кінь». Це лялька-оберіг. Кінь – це символ енергії й сили, пристрастей та інстинктів, а також вірності і відданості у праці, у щоденних турботах. Предковічно коні були помічниками богів, воїнів-козаків і, головне, хліборобів. Кінь – працьовитий, войовничий і творчий дух. Сонячний кінь – це символ нескінченної творчої енергії. Він біжить крізь час та вимір протягом багатьох тисячоліть та залишає за собою вогонь – силу, яка запалює новими ідеями творчих та свідомих людей.

 Виготовлена у відповідній кольоровій гамі за всіма правилами обрядової ляльки під наставництвом  майстрині, психологині,  лялькарки-терапевтки  Ольги Манжури. Використані тільки натуральні матеріали Розмір 25х35 см.

 Стартова ціна виробу – 350грн

 Зробити  ставку  можна протягом місяця   на сайті  нашого видання за посиланням : https://zp-pravda.info/2020/09/29/soniachnyi-kin-tse-symvol-neskinchennoi-tvorchoi-enerhii/

 

Або зателефонувавши за номером: 098-447-29-36

 

Нинішній наш випуск виходить  напередодні Дня  української писемності та мови, який  ми відзначатимемо  9 листопада, у понеділок.

Боротьба за українську мову в Україні – це не забавка національно стурбованої інтелігенції, це боротьба за саме існування Української держави. Підтвердження у рубриці «Мова-зброя»

Також ми подаємо черговий попередній результат місцевих виборів. Розкажемо, представники яких політичних сил обрані до рад різних рівнів, а також про персон, яким  жителі нашої області довірили посади міських, сільських і селищних  голів, а також голів ОТГ. Деталі в рубриці «Події Факти Коментарі»

А ще  ми інформуємо своїх читачів про  таке.

 У нашій традиційній рубриці «Справи небайдужих» розкажемо про людей, які нас надихають, про події, що нас захоплюють і про ідеї, які нас окриляють.

Піднімаємо й   важливі соціальні проблеми.

Які повноваження мають  органи влади в Україні і чому ми маємо знати, яка різниця в їхніх повноваженнях? Відповіді шукайте у нашій рубриці «Громадянське суспільство»

Згадаємо видатних особистостей нашого краю.

Нині на вас очікує зустріч з народною артисткою України – актрисою Запорізького академічного українського музично-драматичного театру ім.Магара  Любов’ю Матвіїшиною. Публікуємо нарис про неї  журналістки Віталіни Московцевої  у нашій рубриці «Постаті».

Також спонукаємо вас замислитися над питаннями  уроків, які подає нам життя та історія.

Нині поговоримо  про провінціалізм епохи глобалізації . Наша експертка – відома українська філософиня і публіцистка Оксана Забужко. Деталі в рубриці «Думки вголос».

Подаємо й  корисну ужиткову інформацію.

Нині розкажемо про особливості працевлаштування неповнолітніх.

Залучаємо наших читачів і до корисного дозвілля

 Спонукаємо вас поміркувати над стравами нашої національної кухні. Бoрщ – цe не рoсiйський суп. Впeршe в iстoрiї Укрaїни бoрщ oфiцiйнo зaрeєстрoвaний у Нaцпeрeлiку нeмaтeрiaльнoї культурнoї спaдщини. Деталі у нашій рубриці «Ідентифікація.UA»

А у  традиційній  рубриці «Дивина тижня»   її ведучий Олександр Максимов   здивує  своїх читачів розповіддю  про  …сталевого велетня у запорізькій глибинці. Про що мова? Читайте «ПравдуЗП»!

Також  саме у нашій газеті міститься – місячний календар, гороскоп, прогноз погоди,  безкоштовні приватні оголошення, цікавий кросворд   та ще багато іншої корисної інформації.

Нагадуємо, що читати нашу газету ви можете, завчасно оформивши передплату  у будь-якому відділенні «Укрпошти», або на сайті нашої газети www.zp-pravda.info – електронна версія.

Придбати свіжий випуск «Правди ЗП» можна у приватних розповсюджувачів (у Запоріжжі), або безпосередньо у редакції газети, попередньо зателефонувавши 099-079-28-46.

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