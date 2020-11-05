«Фармак» запустив краудфандинговий майданчик на платформі «Екошкола»

«Фармак» запустив краудфандинговий майданчик на платформі «Екошкола»

Тепер екосвідомій бізнес может долучитися до «Екошколи» та підтримати школярів, профінансувавши реалізацію їхніх проєктів.

«Екошкола» продовжує масштабуватись. Нещодавно стартувала інтернет-платформа, на якій бізнес зможе обрати та підтримати учнівські екопроєкти, а команди-учасники, що пройшли навчання й подали свої проєкти на конкурс, але не отримали мінігранти, зможуть знайти спонсорів і реалізувати свої ідеї.

«Кілька років тому ми взяли на себе місію у формуванні екологічно свідомого суспільства, створивши проєкт “Екошкола”. Коли він масштабувався на всю Україну, ми побачили гостру проблему українських шкіл, особливо шкіл у регіонах (маленьких містах, селах). Їм не вистачає уваги з боку громадських організацій, бізнесу та країни загалом. Отримавши заявки на участь у проєкті, ми побачили безмежний творчий потенціал школярів і їхнє прагнення здобути нові знання та зробити по-справжньому значущі проєкти. Найскладніше в “Екошколі” – вибір. Комісії треба вибрати тільки три проєкти з великої кількості заявок і профінансувати їх. Решта ініціатив також заслуговують право на реалізацію. Тому ми вирішили залучити суспільство й бізнес. Показати людям екологічні проєкти, здатні змінити світ, і знайти тих, хто зможе їх профінансувати. До того ж максимальна вартість проєкту – 25 тис. грн, а мінімальна – 10. Не такі вже й великі гроші, для внеску в міцний фундамент екологічного майбутнього нашої країни», – зазначила Олена Зубарєва, керівник департаменту корпоративних комунікацій та сталого розвитку «Фармак».

У вкладці «Чекають спонсора» представлені всі екопроєкти, подані учнями зі всієї України (https://ecoschool.com.ua/sponsoram.html). Компанії, які підтримають еко ініціативи дітей отримають пам’ятний сертифікат від «Екошколи» за участь в формуванні екологічної культури в Україні

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