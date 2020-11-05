«Фармак» запустив краудфандинговий майданчик на платформі «Екошкола»

Тепер екосвідомій бізнес может долучитися до «Екошколи» та підтримати школярів, профінансувавши реалізацію їхніх проєктів.
«Екошкола» продовжує масштабуватись. Нещодавно стартувала інтернет-платформа, на якій бізнес зможе обрати та підтримати учнівські екопроєкти, а команди-учасники, що пройшли навчання й подали свої проєкти на конкурс, але не отримали мінігранти, зможуть знайти спонсорів і реалізувати свої ідеї.
«Кілька років тому ми взяли на себе місію у формуванні екологічно свідомого суспільства, створивши проєкт “Екошкола”. Коли він масштабувався на всю Україну, ми побачили гостру проблему українських шкіл, особливо шкіл у регіонах (маленьких містах, селах). Їм не вистачає уваги з боку громадських організацій, бізнесу та країни загалом. Отримавши заявки на участь у проєкті, ми побачили безмежний творчий потенціал школярів і їхнє прагнення здобути нові знання та зробити по-справжньому значущі проєкти. Найскладніше в “Екошколі” – вибір. Комісії треба вибрати тільки три проєкти з великої кількості заявок і профінансувати їх. Решта ініціатив також заслуговують право на реалізацію. Тому ми вирішили залучити суспільство й бізнес. Показати людям екологічні проєкти, здатні змінити світ, і знайти тих, хто зможе їх профінансувати. До того ж максимальна вартість проєкту – 25 тис. грн, а мінімальна – 10. Не такі вже й великі гроші, для внеску в міцний фундамент екологічного майбутнього нашої країни», – зазначила Олена Зубарєва, керівник департаменту корпоративних комунікацій та сталого розвитку «Фармак».
У вкладці «Чекають спонсора» представлені всі екопроєкти, подані учнями зі всієї України (https://ecoschool.com.ua/sponsoram.html). Компанії, які підтримають еко ініціативи дітей отримають пам’ятний сертифікат від «Екошколи» за участь в формуванні екологічної культури в Україні