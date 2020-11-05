Нові сервіси Електронного кабінету платника

Податкові цифрові сервіси невпинно вдосконалюються, тож в Електронному кабінеті платника ви можете отримати усі необхідні послуги онлайн, не виходячи з дому або свого кабінету.
Нещодавно дизайн Е-кабінету змінився та став більш зручним і зрозумілим. Водночас, алгоритм роботи та улюблені сервіси платників податків залишились незмінними.
Разом з тим, найближчим часом очікується оновлення податкових онлайн-сервісів. Зокрема, офіційне листування з ДПС онлайн та чат-бот InfoTAX.
Деталі у відеосюжеті, який можна завантажити за посиланням https://fex.net/ru/s/zsr3lke