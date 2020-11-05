Пристрасть, кохання, відвертість, справжній драйв та захват- співає Юлія Якса

Саме такі емоції завжди дарує слухачам одна із кращих солісток Запорізької обласної філармонії, улюблениця публіки – чарівна й харизматична Юлія Якса!
Юлія Якса – провідний майстер сцени, лауреат премії імені І. Паторжинського Українського фонду культури та численних міжнародних конкурсів, педагог і наставниця! Співачка відома не тільки в нашому місті, а й за кордоном, вона зачаровує публіку своєю жіночністю, красою та неймовірно яскравим, сильним голосом. Їй підвладні різні стилі музики – від вишуканої класики до популярних творів високої естради.
8 листопада артистка презентує сольну програму «SHOW MUST GO ON». У концерті прозвучать світові хіти джазової та рокової музики, серед яких композиції із репертуару гуртів «Арія», «Scorpions», «Queen» та інші.
Разом з артисткою на сцені гарний настрій створюватимуть елегантні чоловіки: Микола Квєтков, Ярослав Николаєв (саксофон) та Диксиленд артистів академічного симфонічного оркестру, керівник – Дмитро Мітнік.
Чекаємо на всіх у затишному концертному залі імені М.І. Глінки 8 листопада о 18.00!