Запорізькі бюджети отримали вісім мільярдів гривень податків

За десять місяців податкові надходження до місцевих бюджетів регіону склали 7 мільярдів 935 мільйонів 586 тисяч гривень (не враховуючи дані великих платників, зареєстрованих у Східному управлінні Офісу ВПП ДПС). Як повідомив начальник Головного управління ДПС у Запорізькій області Роман Афонов, порівняно з минулим роком запоріжці збільшили сплату податків майже на 346 мільйонів.
Більшу половину доходів скарбниць сформував податок на доходи фізичних осіб – у січні-жовтні перераховано 5 мільярдів 150 мільйонів, що на 374 мільйони або на 8 відсотків більше, ніж торік.
Представники малого і середнього бізнесу спрямували 1 мільярд 224 мільйони гривень єдиного податку, що перевищило рівень сплати аналогічного періоду 2019 року на 81 мільйон або на 7 відсотків. Так, фізичні особи-підприємці поповнили бюджети на 815 мільйонів, суб’єкти господарювання-юридичні особи – на 150 мільйонів, підприємства сільського господарства – на 259 мільйонів.
Власники і орендарі земель направили до місцевих скарбниць майже 893 мільйони. Зокрема, від СГД-юридичних осіб бюджети отримали 673 мільйони гривень плати за землю, від фізичних осіб – 220 мільйонів.
Крім того, до скарбниць надійшло 151 мільйон гривень акцизного податку з роздрібного продажу підакцизної продукції, 142 мільйони гривень рентної плати за користування природними ресурсами, 141 мільйон гривень податку на нерухомість, 91 мільйон гривень екологічного податку тощо.
Головне управління ДПС у Запорізькій області