“Запорожці” заспівають про “Пригоди Крутивуса”

Оригінальна музично-хореографічна казка за мотивами старовинної української легенди про трьох запорозьких козаків справить позитивні враження на дітей та дорослих.
На козацькій раді вирішують, що честь і славу української землі на всесвітніх спортивних змаганнях захищатимуть три брати Вернигора, Вернидуб та Крутивус. Щоб позмагатися з кращими силачами та знайти козацьку силу брати подорожують Америкою, Азією, Африкою, Європою.
Вистава відбудеться у концертному залі запорізької обласної філармонії 8 листопада. початок о 12.00