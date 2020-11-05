“Запорожці” заспівають про “Пригоди Крутивуса”

"Запорожці" заспівають про "Пригоди Крутивуса"

Оригінальна музично-хореографічна казка за мотивами старовинної української легенди про трьох запорозьких козаків справить позитивні враження на  дітей та дорослих.

       На козацькій раді вирішують, що честь і славу української землі на всесвітніх спортивних  змаганнях захищатимуть три брати Вернигора, Вернидуб та Крутивус. Щоб позмагатися з кращими силачами та знайти козацьку силу брати подорожують Америкою, Азією, Африкою, Європою.

 Вистава відбудеться  у концертному залі запорізької обласної філармонії 8 листопада. початок о 12.00

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