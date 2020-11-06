Ринок праці Запорізької області

Станом на 06 листопада 2020 року чисельність безробітних громадян по області становила 18,1 тис. осіб, з них 14,3 тис. осіб отримують допомогу по безробіттю.
Кількість актуальних вакансій станом на 06 листопада 2020 року – 2325 одиниць (у м. Запоріжжі – 1626 одиниць). Таким чином, на одне вільне робоче місце претендувало 8 безробітних осіб (у м. Запоріжжі – 4 безробітних).
З початку листопада 2020 року щоденно отримували статус безробітного в середньому 244 громадянина. За направленням служби зайнятості щоденно працевлаштовано 140 безробітних осіб, які перебували на обліку.
Довідки за тел.: 236-00-31, 233-64-92.