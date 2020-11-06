Створення системи накопичувачів енергії та розвиток “розумних” мереж є одними із першочергових завдань для подальшого збільшення частки “зеленої” енергетики

Питання розбудови мережі накопичувачів енергії (energy storage) в Україні та розвитку «розумної» системи передач є стратегічно важливими, заявив заступник Міністра енергетики з питань європейської інтеграції Ярослав Демченков під час вебінару для журналістів загальноукраїнських і місцевих медіа у четвер, 5 листопада. Захід був організований Національною спілкою журналістів України за підтримки USAID Проєкт енергетичної безпеки.
«Для стабільної роботи енергосистеми із значною долею відновлюваної енергетики накопичувачі енергії є життєвонеобхідними. Тому питання створення систем зберігання енергії – стратегічно важливе. Якщо ми говоримо про розвиток сонячної, вітрової, біоенергетики, – нам треба створювати якісні акумуляторні батареї, щоб забезпечувати первинне частотне рулювання на рівні мінімум 200 МВт потужності в піковий період та загалом близько 2 ГВт маневрових резервних потужностей в масштабах всієї країни», – сказав заступник міністра.
Ярослав Демченков нагадав про допомогу з боку іноземних партнерів – зокрема, Франції та Європейського банку з реконструкції і розвитку – для розробки техніко-економічного обґрунтування спорудження системи накопичувачів на базі НЕК «Укренерго».
«Наразі нам допомогу надають французьки колеги, ЄБРР, МФК, щоб ми почали будувати систему накопичувачів на базі Укренерго, підприємств, які працюють у сфері електроенергетики. Щоб зелена генерація могла забезпечувати пікове споживання. Вартість будівництва мінімальної системи energy storage – від 150 мільйонів доларів. Це великі кошти для держави, але цю роботу потрібно виконати», – наголосив заступник міністра.
Посадовець закликав українські наукові установи та стартапи працювати над інноваціями із здешевлення вартості таких акумуляторних батарей для українського ринку, а також над інноваціями у сфері «розумного» управління передачі енергії між виробником та споживачем.
Це вимагає будівництва додаткових високоманеврових потужностей. За оцінками Укренерго, до 2025 року в Україні необхідно побудувати близько 2 ГВт маневрових потужностей, щоб врівноважити денні графіки навантаження на енергосистему. За відсутності резервів первинного регулювання до 2021 року необхідно ввести додатково не менше 200 МВт систем акумулювання електричної енергії для забезпечення резервів підтримання частоти.
Вебінар було проведено в рамках освітньої ініціативи «Прозорість та технічна грамотність в енергетичній журналістиці», яку Національна спілка журналістів України виконує в рамках грантової діяльності USAID Проєкту енергетичної безпеки. Метою ініціативи є забезпечення прозорості та технічної грамотності у висвітленні в медіа тем, пов’язаних з енергетичними реформами, та сприяння посиленню енергетичної безпеки України шляхом ефективної комунікації.